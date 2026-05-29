Септември изпрати с победа Юлиан Попев в последния му мач

Септември (Симитли) победи Кюстендил с 2:0 в мач от XXXIV и последен кръг на Югозападна Трета лига. Двубоят на "Арена Симитли" беше последен за капитана Юлиан Попев, който прекратява професионалната си кариера. Домакините контролираха срещата и имаха възможности да поведат още в 18-ата минута, когато Попев пусна отличен диагонален пас за Божидар Янков.

Янков финтира двама бранители, влезе в наказателното поле и стреля, но вратарят Иван Топалов спаси. В 31-ата минута Даниел Топузов пропусна най-добрата възможност за Септември през първото полувреме, след като не успя да преодолее стража на гостите. В началото на втората част логичното се случи - в 50-ата минута Пламен Петров беше съборен в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Попев и реализира - последният гол в неговата дълга и блестяща кариера.

Пет минути по-късно Добромир Панчаревски можеше да удвои аванса след отлична комбинация по десния фланг с Илиан Петров, но ударът му беше отразен от Топалов. В 64-ата минута Топалов отново спаси шут на Панчаревски, а при добавката юношата Валентин Илиев стреля мощно от дистанция, но и този опит беше избит от вратаря. Две минути по-късно Красимир Великов довърши бърза контраатака, преминала през Панчаревски и Тодор Траянов, и вкара за 2:0. В 68-ата минута гостите стигнаха до първия си шанс за гол и уцелиха греда при изпълнение на корнер. До края домакините имаха още възможности за попадение, като най-чистият шанс беше на Панчаревски в 85-ата минута, когато стреля покрай вратата.

Септември (Симитли) завършва сезон 2025/26 с 47 точки - 13 победи, 8 равенства и 13 поражения. Утре, след изиграването на останалите мачове от кръга, ще стане ясно окончателното класиране на тима и дали ще влезе в топ 10.

