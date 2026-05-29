Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ДУЗПИ РЕШИХА БИТКАТА ЗА ЕВРОПА МЕЖДУ ЛУДОГОРЕЦ И ЛОКО ПЛОВДИВ - НА ЖИВО С ОТЗИВИТЕ ОТ РАЗГРАД
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември изпрати с победа Юлиан Попев в последния му мач

Септември изпрати с победа Юлиан Попев в последния му мач

  • 29 май 2026 | 21:31
  • 261
  • 0
Септември изпрати с победа Юлиан Попев в последния му мач

Септември (Симитли) победи Кюстендил с 2:0 в мач от XXXIV и последен кръг на Югозападна Трета лига. Двубоят на "Арена Симитли" беше последен за капитана Юлиан Попев, който прекратява професионалната си кариера. Домакините контролираха срещата и имаха възможности да поведат още в 18-ата минута, когато Попев пусна отличен диагонален пас за Божидар Янков.

Янков финтира двама бранители, влезе в наказателното поле и стреля, но вратарят Иван Топалов спаси. В 31-ата минута Даниел Топузов пропусна най-добрата възможност за Септември през първото полувреме, след като не успя да преодолее стража на гостите. В началото на втората част логичното се случи - в 50-ата минута Пламен Петров беше съборен в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Попев и реализира - последният гол в неговата дълга и блестяща кариера.

Пет минути по-късно Добромир Панчаревски можеше да удвои аванса след отлична комбинация по десния фланг с Илиан Петров, но ударът му беше отразен от Топалов. В 64-ата минута Топалов отново спаси шут на Панчаревски, а при добавката юношата Валентин Илиев стреля мощно от дистанция, но и този опит беше избит от вратаря. Две минути по-късно Красимир Великов довърши бърза контраатака, преминала през Панчаревски и Тодор Траянов, и вкара за 2:0. В 68-ата минута гостите стигнаха до първия си шанс за гол и уцелиха греда при изпълнение на корнер. До края домакините имаха още възможности за попадение, като най-чистият шанс беше на Панчаревски в 85-ата минута, когато стреля покрай вратата.

Септември (Симитли) завършва сезон 2025/26 с 47 точки - 13 победи, 8 равенства и 13 поражения. Утре, след изиграването на останалите мачове от кръга, ще стане ясно окончателното класиране на тима и дали ще влезе в топ 10.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 2820
  • 1
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 40046
  • 256
Левски пусна видео с всички голове през сезона

Левски пусна видео с всички голове през сезона

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 1008
  • 0
Метла на "Огоста": тръгват си 15 футболисти

Метла на "Огоста": тръгват си 15 футболисти

  • 29 май 2026 | 17:16
  • 8414
  • 6
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 24436
  • 14
Цветомир Найденов си пожела шампионската титла

Цветомир Найденов си пожела шампионската титла

  • 29 май 2026 | 16:52
  • 2898
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 40046
  • 256
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 5603
  • 3
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 24436
  • 14
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 41504
  • 47
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 6541
  • 7
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 3005
  • 7