Волов Шумен 2007 с поредна победа

Волов Шумен 2007 продължи силната си серия с 2:0 над Бенковски в Исперих. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините започнаха по-активно. В 12-ата минута обаче Румен Николов им вкара гол, след асистенция на Алекс Наков. В оставащото време до почивката, гостите доминираха. Наков материализира предимството с попадение в последните секунди на първото полувреме. Футболистите на Бенковски натиснаха след почивката. Не достигнаха обаче поне до почетно попадение. Радослав Златев уцели гредата на шуменската врата.