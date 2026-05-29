Ивайло Станчев: Очакваме много фенове, длъжни сме пак да ги зарадваме

Черноморец (Балчик) приема утре едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 34-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очакваме да има много публика на стадиона. Задължени сме да се представим на ниво в последния мач за сезона, въпреки че вече всичко е решено. Серията ни през втория полусезон е впечатляваща и искаме да затвърдим добрите игри с още един положителен резултат. Аксаково е отбор, който може да затрудни всеки. Необходима ни е правилната настройка, за да излезем победители от срещата“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

