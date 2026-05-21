Карлос Сайнц: Формула 1 и ФИА трябва да държат твърдо на промените за 2027

Пилотът на Уилямс във Формула 1 и президент на Асоциацията на пилотите от Гран при (GPDA) Карлос Сайнц заяви, че се надява ръководството на Формула 1 и управляващият орган ФИА да "държат твърдо" на промените в задвижващите системи за сезон 2027, за да могат те да се превърнат в реални правила.

В момента се обсъждат значителни корекции в правилника за следващия сезон, които да подобрят допълнително новите правила за 2026. На масата е предложение за преминаване към съотношение от приблизително 60:40 между мощността от двигателя с вътрешно горене и електрическата енергия. Това може да бъде постигнато чрез увеличаване на горивния поток на V6 двигателя и намаляване на лимитите за използване на енергия, като същевременно се увеличи капацитетът на батерията, за да се избегне честото изчерпване на електрическата енергия в рамките на една обиколка.

По-рано този месец ФИА обяви, че има „принципно съгласие“ по основните параметри на хардуерните промени за 2027, но все още има няколко текущи дебата около по-фините детайли, по които отборите ще трябва да се споразумеят.

По-големите резервоари за гориво или батерии може да изискват преработка на шаситата, докато много отбори планираха да пренесат болидите си от 2026 за 2027 и да разпределят ресурсите си, ограничени от тавана на разходите, в други области. Поради това отборите ще трябва да се споразумеят за размера и времето на еднократна отстъпка в тавана на разходите, която да компенсира всяка непредвидена работа. ФИА обаче може и едностранно да наложи промени в името на подобряване на безопасността.

На този етап отборите вече работят на пълни обороти по проекта за болидите за 2027, така че е необходима известна спешност при вземането на решение. Сайнц се надява ръководителите на шампионата да останат „твърди“ при налагането на промените, ако процесът е заплашен от политически игри в падока.

„Има много интересно предложение за 2027, предложение, което според мен е напълно в съответствие с посоката, в която спортът трябва да върви - каза Сайнц в падока на Гран при на Канада. - За съжаление, както винаги в този спорт, ще има замесена политика и различни интереси сред основните производители, които ще оказват натиск в една или друга посока в зависимост от това, което търсят. Ето защо мога само да помоля ФИА и ФОМ да бъдат твърди с това, което смятат за правилно за спорта, и дори ако се наложи гласуване, те да останат непоколебими и да вярват в това, което е правилно за спорта“.

Сайнц, който е отявлен привърженик на нуждата от по-добри състезания, заяви, че Формула 1 и ФИА трябва да бъдат гъвкави в подхода си към регулациите за 2027 и да са готови да правят промени, ако е необходимо, за да осигурят добър продукт.

Съотборникът на Сайнц Алекс Албон, призна, че промените за 2027 няма да са „достатъчни“, за да дадат на пилотите зрелището с каране на пълна газ, което толкова много им харесва. Той обаче каза, че това би било разумно временно решение до следващия цикъл на регулации, когато се очаква Формула 1 да се върне към V8 хибриди с по-малък електрически компонент.

„За нас, пилотите, това никога няма да е достатъчно, мисля, че всички обичаме да се състезаваме на пълна газ - добави Сайнц. - Ако има електрическа енергия, тя трябва да бъде добавка, а не да сме зависими от електрическата мощност, както е сега.“

„В миналото имахме KERS, имахме предишните регулации за задвижващи системи, при които електрическата част се усещаше повече като добавка към вече солидната задвижваща система.

„И мисля, че за пилотите, за пуристите, ние винаги ще вярваме, че 60:40 вероятно все още не е достатъчно. Но поне е нещо, с което можеш да се състезаваш, докато истинските състезания и истинските двигатели не се завърнат през 2030.

„И ако това означава да се пожертва част от техническата иновация в някои аспекти, като двигателя или нещо друго, мисля, че трябва да вземат тези решения, защото в крайна сметка това, което всички искаме, е Формула 1 да бъде по-добър спектакъл.“

Карлос заяви, че спортът има склонността да се увлича прекалено в техническите детайли и да забравя за голямата картина.

„Понякога във Формула 1 прекарваме твърде много време в мислене за свръхтехническите аспекти на автомобила, а след това забравяме за шоуто и състезанията“, добави той.

„Така че се надявам за 2027 г. да се придържат към това, което са замислили, което изглежда вълнуващо, и да бъдат твърди с отборите, за да се спазват тези технически регламенти.“

От ФИА заявиха, че са ангажирани с превръщането на Формула 1 в по-добър спектакъл и ще предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че правилата за 2027 ще изпълнят това обещание.

