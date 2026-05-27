Кими Антонели: Все още е прекалено рано да мисля за титлата

Андреа Кими Антонели заяви след спечелената от него четвърта поредна победа във Формула 1, че все още е твърде рано в хода на сезон 2026, за да мисли за титла, въпреки преднината, която има в генералното класиране.

След четирите си поредни победи в Китай, Япония, Маями и Канада италианецът отвори аванс от 43 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който не завърши в Монреал в неделя. Въпреки този си аванс обаче Антонели все още отказва да мисли за титлата, тъй като от началото на сезона са минали едва пет кръга, а до неговия край има предвидени още 17.

„Да, но да сме честни, аз не мисля за шампионата. Просто гледам състезание за състезание. Смятам, че все още е прекалено рано да говорим за това.



„Сега имам тази преднина, но тя не означава, че мога да съм спокоен и да не си давам зор. Всъщност, аз трябва да продължа да вдигам нивото, защото няма да е лесно, а и съперниците ни се доближават, Джордж също е много бърз. Така че аз определено ще се опитам да се фокусирам върху себе си и да се наслаждавам на карането, стараейки се да бъда възможно най-бърз“, каза италианецът.

Снимки: Gettyimages