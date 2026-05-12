Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
ЦСКА - Левски 2:5
1:0 Георги Киров (6')
2:0 Марк Илков (14')
2:1 Васил Киров (15')
2:2 Кристиан Шиячки (48')
2:3 Мариян Йовов (64')
2:4 Денислав Костов (76')
2:5 Денислав Костов (83')
Славия - Лудогорец 0:1
0:1 Кристияно Иванов (68')
Академик (Пд) - Септември 1:2
1:0 Мартин Запрянов (2')
1:1 Георги Цепов (47')
1:2 Никола Радев (86')
Етър - Локомотив (Пд) 0:5
0:1 Александър Петров (3')
0:2 Константин Габеров (43')
0:3 Александър Петров (64')
0:4 Дмитрий Хорозов (79')
0:5 Дмитрий Хорозов (89')
Втора осмица:
Черно море - Арда 1:3
0:1 Емир Реджеб (30')
0:2 Доанай Аптикадир (50')
1:2 Денислав Димов (78') д
1:3 Акън Рамадан (90')
Ботев (Враца) - Пловдив 2015 4:0
1:0 Виктор Павлов (20')
2:0 Виктор Павлов (45')
3:0 Александър Зарков (70')
4:0 Светослав Иванов (90')
Дунав - Национал 2:3
0:1 Даниел Иванов (1')
0:2 Алекс Ахмедов (19')
0:3 Павел Янков (43')
1:3 Баръш Рами (66')
2:3 Владин Симеонов (75')
Ботев (Пд) - Пирин 4:0
1:0 Даниел Тосев (17')
2:0 Ивелин Гемеджийски (58')
3:0 Мирослав Минчев (78')
4:0 Мирослав Минчев (80')