„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 16-годишните – стана ясен шампионът в групата

През изминалата седмица се изигра 26-ия кръг в Елитната група до 16 години.

Лудогорец си подпечата чисто точково титлата след като записа минимална победа срещу Славия. Левски постигна впечатляващ обрат срещу ЦСКА, а другите отбори с успехи в осмицата бяха Локомотив (Пловдив) и Септември.

Във втората половина ФК Пловдив 2015 не успя да се пребори за оставането си в групата след загуба от друг директен конкурент Ботев (Враца). Дунав отстъпи от Национал и запази интригата жива, кой ще бъде другият изпадащ.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.