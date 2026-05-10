Левски обърна ЦСКА след зрелищно дерби със седем гола в U16

Левски постиг впечатляващ обрат в гостуването си срещу ЦСКА с 5:2 в двубой от Елитната група до 16 години. "Армейците" поведоха с два гола дело на Георги Киров и Марк Илков в 7-а и 14-та минута. Васил Киров върна едно попадение за "сините" в 16-та та минута. През втората част последваха четири безответни гола за Левски. Кристиан Шиячки в 49-та, Мариян Йовов в 63-та и на два пъти Денислав Костов в 76 и 81-ва.

„Червените“ започнаха отлично срещата и откриха резултата още в 7-ата минута. След добре разгърната атака Георги Киров се извиси в наказателното поле и с глава прати топката в мрежата. Само седем минути по-късно домакините нанесоха втори удар. Този път атаката бе организирана по десния фланг, а Мар Илков засече центриране по земя за 2:0.Реакцията на „сините“ не закъсня. Васил Киров върна надеждите на гостите с мощен удар, който намали изоставането. До почивката ЦСКА продължи да бъде по-активният тим и създаде още няколко опасности. След удар от пряк свободен удар топката рикошира в стената, но вратарят Митев успя да реагира и с намеса да я отклони в гредата. При последвалия корнер футболист на домакините стреля опасно с глава, но встрани от вратата.

Малко преди изтичането на половин час игра Георги Киров бе изведен зад защитата, но Митев отново демонстрира отличен рефлекс и скъси дистанцията навреме. Натискът на ЦСКА продължи, но вратарят на Левски отново бе на висота, а при една от ситуациите топката за втори път срещна гредата.

След почивката обаче картината на терена се промени. В началото на второто полувреме Кристиян Шиячки надбяга отбраната на домакините и реализира сам срещу вратаря за 2:2. В 63-тата минута гостите стигнаха и до пълен обрат. Йовов получи отлично подаване от Васил Киров в наказателното поле и без колебание изпрати топката в мрежата.В 76-ата минута Денислав Костов се възползва от груба грешка в защитата на „червените“ и покачи на 4:2. Нападателят продължи силното си представяне и малко по-късно реализира второто си попадение в двубоя. След гола обаче той бе изгонен за втори жълт картон, след като свали фланелката си при радостта си. До края и двата отбора имаха още положения, но до повече попадения не се стигна.