Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 15 години

  19 май 2026 | 15:48
  • 522
  • 0

Първа осмица:

Левски - Национал 3:3
1:0 Теодор Михайлов (1')
2:0 Георги Тодоров (23')
3:0 Георги Тодоров (40')
3:1 Александър Станчев (54')
3:2 Александър Станчев (57')
3:3 Мартин Найденов (80')

Лудогорец - Ботев (Пд) 4:0
1:0 Йоан Йорданов (22')
2:0 Георги Славчов (44')
3:0 Йоан Йорданов (63')
4:0 Габриел Василев (78')

Спартак (Вapнa) - ЦСКА 1:2
0:1 Янислав Йонков (52')
1:1 Борис Анестиев (68')
1:2 Димитър Цуков (70')

Септември - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Теодор Панайотов (69')

Втора осмица:

Академик (Пд) - Локомотив (Пд) 1:4
1:0 Любомир Михайлов (31')
1:1 Георги Георгиев (43')
1:2 Николай Хаджийски (43') аг
1:3 Денислав Ненов (67') аг
1:4 Валентин Петров (79')

Славия - Черно море 3:1
0:1 Момчил Тодоров (16')
1:1 Пол Дочев (44')
2:1 Димитър Владимиров (59')
3:1 Васко Петков (63')

Добруджа - Шипка Cтарс 1:3
0:1 Георги Сталев (18')
1:1 Иван Челебиев (21') аг
1:2 Гюрел Мехмедали (41')
1:3 Георги Сталев (74') д

Етър - Дунав 3:0
1:0 Пресиян Николаев (23')
2:0 Александър Георгиев (65')
3:0 Александър Георгиев (74')

