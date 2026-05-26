Всички звезди на Мароко са в състава за Мондиал 2026

Кралската мароканска футболна федерация представи официалния списък с играчи, които ще представят националния отбор на предстоящото Световно първенство през 2026 г. Мондиалът ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико.
В състава са големите звезди на "атласките лъвове" Ашраф Хакими, Браим Диас, Исмаел Сайбари, Ез Абде, Нусаир Мазрауи и Ясин Буну.
На Мондиал 2026 отборът на Мароко е в група "C", където ще се изправи срещу Бразилия, Хаити и Шотландия.
Състав на Мароко:
Вратари: Мунир Ел-Каджуи (Ренесанс де Беркан), Ясин Буну (Ал-Хилал), Ахмед Реда Тагнаути (Хасания)
Защитници: Нусаир Мазрауи (Манчестър Юнайтед), Анас Салах-Един (ПСВ Айндховен), Юсеф Беламари (Ал-Ахли), Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен), Закария Ел-Уахди (Генк), Шади Риад (Кристъл Палас), Найеф Агер (Марсилия), Редуан Халал (Мехелен), Иса Диоп (Фулъм)
Халфове: Самир Ел-Мурабет (Страсбург), Аюб Буади (Лил), Нейл Ел-Айнауи (Рома), Софиан Амрабат (Бетис), Азедин Унаи (Жирона), Билал Ел-Ханус (Щутгарт), Исмаел Сайбари (ПСВ Айндховен)
Нападатели: Ез Абде (Бетис), Шемсдин Талби (Съндърланд), Суфиан Рахими (Ал-Аин), Аюб Ел-Кааби (Олимпиакос), Браим Диас (Реал Мадрид), Жесим Ясин (Страсбург), Аюб Амаймуни-Ечгуяб (Айнтрахт Фр)