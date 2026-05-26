Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мароко
  3. Всички звезди на Мароко са в състава за Мондиал 2026

Всички звезди на Мароко са в състава за Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 22:48
  • 810
  • 0
Всички звезди на Мароко са в състава за Мондиал 2026

Кралската мароканска футболна федерация представи официалния списък с играчи, които ще представят националния отбор на предстоящото Световно първенство през 2026 г. Мондиалът ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико.

В състава са големите звезди на "атласките лъвове" Ашраф Хакими, Браим Диас, Исмаел Сайбари, Ез Абде, Нусаир Мазрауи и Ясин Буну.

На Мондиал 2026 отборът на Мароко е в група "C", където ще се изправи срещу Бразилия, Хаити и Шотландия.

Състав на Мароко:

Вратари: Мунир Ел-Каджуи (Ренесанс де Беркан), Ясин Буну (Ал-Хилал), Ахмед Реда Тагнаути (Хасания)
Защитници: Нусаир Мазрауи (Манчестър Юнайтед), Анас Салах-Един (ПСВ Айндховен), Юсеф Беламари (Ал-Ахли), Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен), Закария Ел-Уахди (Генк), Шади Риад (Кристъл Палас), Найеф Агер (Марсилия), Редуан Халал (Мехелен), Иса Диоп (Фулъм)
Халфове: Самир Ел-Мурабет (Страсбург), Аюб Буади (Лил), Нейл Ел-Айнауи (Рома), Софиан Амрабат (Бетис), Азедин Унаи (Жирона), Билал Ел-Ханус (Щутгарт), Исмаел Сайбари (ПСВ Айндховен)
Нападатели: Ез Абде (Бетис), Шемсдин Талби (Съндърланд), Суфиан Рахими (Ал-Аин), Аюб Ел-Кааби (Олимпиакос), Браим Диас (Реал Мадрид), Жесим Ясин (Страсбург), Аюб Амаймуни-Ечгуяб (Айнтрахт Фр)

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 3877
  • 13
Треньорът на Райо: Надяваме се нашата приказка да има щастлив край

Треньорът на Райо: Надяваме се нашата приказка да има щастлив край

  • 26 май 2026 | 20:49
  • 1323
  • 0
Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

  • 26 май 2026 | 20:29
  • 3448
  • 6
Мареска планира да даде нов шанс на Джак Грийлиш в Ман Сити

Мареска планира да даде нов шанс на Джак Грийлиш в Ман Сити

  • 26 май 2026 | 19:45
  • 3886
  • 2
Най-малко петима футболисти напускат Селтик през лятото

Най-малко петима футболисти напускат Селтик през лятото

  • 26 май 2026 | 19:22
  • 1877
  • 0
Пап Гей бе избран за най-добър африкански футболист в Ла Лига

Пап Гей бе избран за най-добър африкански футболист в Ла Лига

  • 26 май 2026 | 19:04
  • 1454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 26690
  • 61
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 43299
  • 116
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 36493
  • 96
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 11893
  • 15
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 6757
  • 92
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 47422
  • 228