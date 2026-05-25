Балтанов: Време е за равносметки, ще се взимат решения

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе разочарован след загубата с 1:2 от Локомотив (Пловдив) на "Лаута". Той изрази мнение, че след края на сезона е време за равносметки.

"Сега е време за равносметки. Ние се докарахме до това да играем такива мачове. Всеки един футболист трябва да си направи равносметка сам за себе си, след това ние ще си направим. Нямаме оправдание за този мач. Вторият гол е детински. Оттук нататък ще се взимат решения.

За това време, за което бях, дадох всичко от себе си. Правихме много неща. Бъркали сме много. Всички от тези ситуации, от които допуснахме гол, са показвани многократно. Футболистите имат много потенциал, но понякога трябва да показват сърце.

В дербито може да се победи с характер, воля и сърце. Аз така ги разбирам нещата. Аз искам да благодаря на хората, че ме поздравиха. Дал съм много за този клуб. Ще разберете в кратко време какво ще се случи", зави бившият полузащитник.