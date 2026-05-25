Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Балтанов: Време е за равносметки, ще се взимат решения

Балтанов: Време е за равносметки, ще се взимат решения

  • 25 май 2026 | 21:15
  • 526
  • 0

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе разочарован след загубата с 1:2 от Локомотив (Пловдив) на "Лаута". Той изрази мнение, че след края на сезона е време за равносметки.

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

"Сега е време за равносметки. Ние се докарахме до това да играем такива мачове. Всеки един футболист трябва да си направи равносметка сам за себе си, след това ние ще си направим. Нямаме оправдание за този мач. Вторият гол е детински. Оттук нататък ще се взимат решения.

Косич: Футболистите ми дават енергия и верните решения, когато почти нямаме такива
Косич: Футболистите ми дават енергия и верните решения, когато почти нямаме такива

За това време, за което бях, дадох всичко от себе си. Правихме много неща. Бъркали сме много. Всички от тези ситуации, от които допуснахме гол, са показвани многократно. Футболистите имат много потенциал, но понякога трябва да показват сърце.

Цварц: Викат ми "звяра", искаме да се класираме за Европа, а после ще видим
Цварц: Викат ми "звяра", искаме да се класираме за Европа, а после ще видим

В дербито може да се победи с характер, воля и сърце. Аз така ги разбирам нещата. Аз искам да благодаря на хората, че ме поздравиха. Дал съм много за този клуб. Ще разберете в кратко време какво ще се случи", зави бившият полузащитник.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вратарят на Волов-Шумен 2007 заминава за Нидерландия

Вратарят на Волов-Шумен 2007 заминава за Нидерландия

  • 25 май 2026 | 17:10
  • 1890
  • 6
Десислав Дяков: Очаквахме по-голяма сдъпротива

Десислав Дяков: Очаквахме по-голяма сдъпротива

  • 25 май 2026 | 16:57
  • 920
  • 2
Геша: Поздравления за всички

Геша: Поздравления за всички

  • 25 май 2026 | 16:52
  • 2479
  • 2
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 31920
  • 42
От БФС: За нас беше чест, Георги Костадинов

От БФС: За нас беше чест, Георги Костадинов

  • 25 май 2026 | 16:46
  • 3913
  • 12
Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

  • 25 май 2026 | 16:45
  • 1758
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА, "червените" с пълно надмощие и куп положения през първата част

Лудогорец 0:0 ЦСКА, "червените" с пълно надмощие и куп положения през първата част

  • 25 май 2026 | 21:18
  • 30687
  • 86
ЦСКА 1948 0:0 Левски, шпалир и уникално уважение от "сини" и "червени" за Георги Костадинов

ЦСКА 1948 0:0 Левски, шпалир и уникално уважение от "сини" и "червени" за Георги Костадинов

  • 25 май 2026 | 20:29
  • 38281
  • 33
Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

  • 25 май 2026 | 20:34
  • 6034
  • 15
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 39326
  • 58
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 31920
  • 42
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

  • 25 май 2026 | 18:28
  • 32409
  • 55