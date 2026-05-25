Янев с почти всичко най-добро за Разград, има само една голяма липса (групата на ЦСКА)

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Лудогорец от последния кръг на плейофите на Първа професионална лига. Мачът стартира в 20:30 ч. на ст. „Хювефарма арена“ в Разград. Единственият липсващ титуляр е Ето'о. Преди ден халфът преподписа нов новогов с "червените" до 2029 година.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 3. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 19. Иван Турицов, 6. Бруно Жордао, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 94. Исак Соле, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой