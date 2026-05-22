Крушарски: Съдията свиреше против нас, в ЦСКА също имат много теми за размисъл

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски коментира финала за Купата на България, загубен от ЦСКА. Той изрази известни претенции към съдийството на Мариян Гребенчарски.
Христо Бонев: Показахме за пореден път, че Локомотив е вечен
"Има разочарование, след като финалът приключи по такъв начин. Нормално е. Аз бях уверен в успеха и във възможностите на отбора. Мисля, че всички в Локомотив дадохме, каквото можем, но имаше и неща, които не зависеха само от нас".
Босът на Ботев (Пд) жегна Локомотив след загубения финал
"Аз винаги съм защитавал съдиите. Това е моя принципна позиция от първия ден, в който се ангажирах с футбола. Честно казано обаче, сега ме е малко яд, че защитих съдията преди финала. Очаквах, че това ще го стимулира да се представи на ниво и да се покаже като човек, който има път за развитие пред себе си. Оказа се обаче, че няма качествата, напротив. Струва ми се, че дори целенасочено свиреше всяко единоборство против нас и критерият му не бе еднакъв", каза още Крушарски пред "Мач Телеграф", но уточни, че в никакъв случай не търси оправдание със съдийството.
Кметът на Пловдив: Само малшансът при лотарията на дузпите попречи на Локомотив да вдигне Купата
"Ние сами сме си виновни. Имахме своя голям шанс да поведем в продълженията, но го пропиляхме, а после точно тези, от които се очакваше най-много при дузпите, не успяха да вкарат. Това е част играта, но като цяло аз мисля, че Локомотив изигра достойно този мач и няма от какво да се срамува. Доста поизпотихме ЦСКА, те също имат много теми за размисъл след мача", добави още босът на "черно-белите".