Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

Преди последния кръг на ROK Cup Italia 2025 българският картинг пилот Лео Кралев водеше само с три точки в генералното класиране на клас Mini U10, въпреки че дотогава бе записал четири победи и едно второ място.

За съжаление късметът не бе на негова страна – в три различни състезания той бе избутан от трасето в борба за първото място. Макар съперниците му да бяха наказани за действията си, Кралев изгуби ценни точки, което стопи преднината му преди решителния последен кръг. Това постави българския пилот под огромно напрежение преди старта на финалната надпревара, която се проведе на легендарната писта South Garda Karting в Лонато.

Тежък уикенд за Лео Кралев в предпоследния кръг на ROK Cup Италия

В състезанието участваха 34 пилота от 16 различни националности, сред които и някои от най-силните състезатели от световните картинг шампионати за тази възрастова категория. Конкуренцията беше изключително силна. В квалификацията Лео Кралев се класира пети, само на девет стотни от секундата зад лидера, като първите 30 пилота се събраха в рамките на една секунда.

В първото (основно) състезание Кралев направи блестящ старт – още в първия завой излезе на трета позиция, а в седмата обиколка изпревари и втория. Последните три обиколки предложиха истинска драма: Лео Кралев и Нейтан Лукас си разменяха лидерството в ожесточена битка, като българският пилот надделя в последната обиколка и финишира първи.

Във второто състезание, проведено с обърната стартова решетка за първите осем пилоти, Кралев стартира от осма позиция. С впечатляващо каране той последователно изпревари конкурентите си и отново пресече финалната линия като победител.

С тази двойна победа Лео Кралев стана шампион на ROK Cup Italia 2025 в категория Mini U10 с общо 367 точки – цели 53 повече от втория в класирането. За сезона той записва шест победи и едно второ място. Лео Кралев е първият български пилот, който печели титла в един от най-престижните картинг шампионати за тази възраст.

Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2

Любо Руйков: Радвам се, че най-после спечелихме състезание за издръжливост