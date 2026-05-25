Ясно е кога Черноморец (Балчик) ще вдигне купата

Черноморец (Балчик) спечели преждевременно настоящото първенство на Североизточната Трета лига. Предстои последния 34-и кръг. Двубоят е в Балчик срещу едноименния тим на Аксаково и ще се изиграе на 30 май, събота от 15:00 часа. Веднага след последния съдийски сигнал, черноморци ще бъдат наградени със златни медали и купата за първо място в шампионата. От Черноморец отправят призив към феновете си да споделят заедно радостта си от успеха. Ще има специална програма и много изненади за верните привърженици.