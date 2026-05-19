На този етап Йоан Зарко няма как да бъде опериран

Отборът на LCR Хонда излезе с актуална информация за състоянието на Йоан Зарко, който пострада сериозно в Гран При на Каталуния край Барселона в неделя.

Днес френският състезател е бил при световноизвестният ортопед д-р Бертран Сонери-Коте в Лион, който е прегледал неговото ляво коляно, в което има увреждания на кръстните връзки и менискуса. След прегледа е било преценено, че на този етап няма да бъде извършена хирургическа интервенция.

Причината е желанието на медиците допълнителните наранявания в коляното на Зарко да зараснат, преди да бъде направена операцията. Това ще отнеме няколко седмици, а едва след хирургическата интервенция ще има някаква яснота колко време ще отсъства французинът от MotoGP.

„Във вторник, 19 май, Йоан Зарко посети д-р Бертран Сонери-Коте в Лион, световноизвестен консултант ортопедичен хирург в Центъра за ортопедия Санти в Лион, Франция, специализиран в лечението на травми на колянните връзки и спортни травми, за да оцени допълнително физическото си състояние.



„След обстоен преглед се беше преценено, че ще трябва да се изчака няколко седмици преди операция за увреждане на връзките, когато първоначалната травма и другите наранявания на коляното му получат време за заздравяване преди процедурата.



„След операцията ще бъде изготвен подробен план за възстановяване, който ще позволи на медицинския екип да оцени евентуалния график за завръщането му.



„Целият екип на LCR Хонда е в тесен контакт с Йоан Зарко и ще продължи да предоставя актуализации с наближаването на датата“, написаха от екипа на LCR Хонда.

Снимки: Gettyimages