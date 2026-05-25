Швьонтек не се забави за първата си победа в Париж

Поставената под №3 Ига Швьонтек започна ударно кампанията си през 2026 г., като отстрани участващата с реципрочен „уайлд кард“ Емерсън Джоунс с 6:1, 6:2 точно за един час.

Между двете тенисистки имаше огромна разлика в опита. 17-годишната Джоунс играеше първия професионален мач на клей в кариерата си на каквото и да било ниво. Австралийката, №136 в света, досега беше играла на тази настилка само при девойките, където достигна полуфиналите на миналогодишния турнир, а преди „Ролан Гарос“ участваше в ITF турнири в Япония на твърди кортове.

За сравнение, Швьонтек е доминиращата фигура на своето поколение на клей, с 10 титли на тази настилка, включително четири на „Ролан Гарос“. Балансът ѝ на ниво WTA на клей вече е 107 победи и 18 загуби. Тя ще има шанс да го подобри още повече срещу шампионката от Абу Даби Сара Бейлек, която в неделя победи квалификантката и финалистка от 2018 г. Слоун Стивънс с 6:3, 6:2.

Швьонтек наложи авторитета си още от самото начало, като спечели първите осем точки в мача — включително пробив на нула, в който записа три чисти уинъра. Общо тя завърши със 17 уинъра, включително форхенд завършващ удар при втория си мачбол. Джоунс записа само пет уинъра в целия мач, включително един след мъртва мрежа. Въпреки това тя успя да се възползва от възможностите си. Швьонтек направи два слаби сервис гейма с много грешки — веднъж при аванс 2:0 в първия сет и отново при 3:0 във втория. Джоунс проби с чисти уинъри и в двата случая.

И двата пъти Швьонтек отговори, като отново вдигна нивото си отвъд възможностите на Джоунс. В първия сет полякинята премина през още една битка до дюс, за да пробие за 3:1 — начало на серия от седем поредни гейма, която я изведе до 3:0 във втория сет. Четири от тези седем гейма бяха спечелени на нула. Във втория сет Джоунс успя да задържи подаването си за първи път и намали изоставането си до 3:2, но след това не стигна отново до геймбол, а Швьонтек затвори мача със серия от три поредни гейма.

Балансът на Швьонтек в първи кръгове на турнири от Големия шлем вече е 28 победи и 1 загуба, като единственото ѝ поражение е срещу Виктория Голубич на „Уимбълдън“ през 2019 г. Тя все още не е губила повече от шест гейма в първия кръг на „Ролан Гарос“ — най-близо беше при победата си с 6:3, 6:3 над Ребека Шрамкова през 2025 г.

Джоунс вече е участвала в три основни схеми на турнири от Големия шлем, всеки път с „уайлд кард“, но все още не е спечелила сет. Въпреки това тя всеки път се е изправяла срещу съперничка от топ 20 — преди дебюта си на „Ролан Гарос“ тя загуби от Елена Рибакина на Australian Open 2025 и от Виктория Мбоко на Australian Open 2026.

Снимки: Imago