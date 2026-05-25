Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктор Марков със силно представяне в Турция

Виктор Марков със силно представяне в Турция

  • 25 май 2026 | 15:09
  • 215
  • 0
Виктор Марков със силно представяне в Турция

Виктор Марков стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха на финала пред представителите на домакините Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар с 3:6, 4:6 след 68 минути игра.

Българинът и неговият партньор започнаха отлично и поведоха с 2:0 в първия сет, но допуснаха обрат до 2:4, а впоследствие загубиха частта с 3:6. Вторият сет вървеше равностойно без пробиви до 4:4, когато срещата беше прекъсната за близо два часа заради дъжд. След подновяването на играта турският дует спечели два поредни гейма и триумфира с титлата.

По-рано през деня Динко Динев и Е Хунюй (Китай) отпаднаха на полуфиналите след поражение с 4:6, 5:7 именно от Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.

Следвай ни:

Още от Тенис

Кенин, Стивънс и Радукану отпаднаха на старта на "Ролан Гарос"

Кенин, Стивънс и Радукану отпаднаха на старта на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 02:33
  • 2715
  • 0
Тейлър Фриц отпадна още на старта на "Ролан Гарос", Жоао Фонсека започна с победа

Тейлър Фриц отпадна още на старта на "Ролан Гарос", Жоао Фонсека започна с победа

  • 25 май 2026 | 02:02
  • 1947
  • 0
Трудно начало за Новак Джокович в Париж

Трудно начало за Новак Джокович в Париж

  • 25 май 2026 | 01:34
  • 10226
  • 2
Какво се случи в ден 1 на "Ролан Гарос"

Какво се случи в ден 1 на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 00:35
  • 13017
  • 3
Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

  • 24 май 2026 | 21:18
  • 1067
  • 0
Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста

Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста

  • 24 май 2026 | 21:13
  • 1389
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

  • 25 май 2026 | 15:41
  • 106
  • 0
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 15097
  • 23
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 14982
  • 19
Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 9833
  • 16
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 26053
  • 56
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 21330
  • 29