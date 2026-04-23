Швьонтек с бърза победа на старта в Мадрид

Две от полуфиналистките в Мадрид през 2025 година започнаха участието си в изданието през 2026-а в четвъртък, но с коренно различен развой.

Поставената под №4 Ига Швьонтек, шампионка от 2024 година, записа убедителна победа с 6:1, 6:2 над квалификантката Дария Снигур само за 61 минути. За разлика от нея, поставената под №7 Елина Свитолина отстъпи с 3:6, 4:6 на унгарката Анна Бондар.

Само 24 часа по-рано Снигур беше постигнала една от най-драматичните победи на турнира до момента, след като елиминира Дария Касаткина с 6:3, 3:6, 7:6(13) в шестия най-дълъг тайбрек в трети сет през този век. Украинката обаче, която участваше в първата основна схема на WTA турнир на клей в кариерата си, не успя да наложи плоските си удари срещу Швьонтек.

Поредни двойни грешки още в първия сервис гейм на Снигур доведоха до незабавен пробив и зададоха тона на целия мач. Швьонтек реализира 16 печеливши удара срещу едва 7 за Снигур, докато украинката беше подкопана от 22 непредизвикани грешки. Бавният старт във втория сет доведе до изоставане на полякинята с 0:2, но тя бързо си върна контрола и даде само още седем точки в следващите шест гейма.

Съперничка на Швьонтек в третия кръг ще бъде или поставената под №31 Ан Ли, или квалификантката Алисия Паркс.

Бондар и Свитолина напоследък се срещат често – това беше четвъртият мач помежду им, като всички са се състояли в последните 12 месеца. Всъщност, двете играха една срещу друга в три от турнирите от Големия шлем през миналия сезон, като Свитолина спечели първите два дуела – на Ролан Гарос и Уимбълдън, но Бондар записа първия си успех в съперничеството с 6:2, 6:4 в изненадваща победа още в първия кръг на US Open.

Световната №63 е в стабилна форма напоследък, след като достигна до четвъртфиналите в Хобарт и Руан, а през 2026 година има най-много сетове, спечелени с 6:0 на ниво тур – общо шест. Срещу Свитолина тя изнесе безупречно представяне, като многократно намираше линиите с чисто ударени уинъри – общо 27, срещу само 9 непредизвикани грешки, като особено впечатляващ беше нейният бекхенд по правата.

Успехът ѝ е още по-впечатляващ, тъй като това беше едва вторият мач на Бондар срещу съперничка от Топ 10 след загубата ѝ от Паула Бадоса в Чарлстън през 2022 година. Така тя стана първата унгарка, победила представителка на Топ 10, откакто Тимеа Бабош поднесе изненада срещу Коко Вандевеге в първия кръг на Australian Open през 2018 година.

Свитолина, която миналата седмица беше полуфиналистка в Щутгарт, получи медицинска помощ за глезена си при изоставане с 2:3 във втория сет.

„Знаех, че трябва да покажа най-доброто от себе си и мисля, че точно това направих днес“, каза Бондар в интервюто си на корта. „Играх срещу нея три пъти миналата година, така че знаех какво да очаквам. Мисля, че условията тук пасват много добре на играта ми – обичам да използвам тежкия си форхенд, така че това беше един от ключовете днес.“

Самсон стана най-младата тенисистка в третия кръг на WTA 1000, Кристиан отново спечели след спасени мачболи

На друго място чешката участничка с „уайлд кард“ Лаура Самсон стана първата тенисистка, родена през 2008 година или по-късно, която достига до третия кръг на турнир от категория WTA 1000 или по-висока. 18-годишната състезателка победи поставената под №28 Ван Синю с 2:6, 6:3, 6:0 и така записа първата си победа срещу тенисистка от Топ 40, а в третия кръг ще се изправи срещу Бондар. Самсон е №171 в света, като при дебюта си в WTA тура достигна и до полуфиналите в Прага през 2024 година. Тя е третата най-високо ранкирана играчка в своята възрастова група след Лили Тагер и Емерсън Джоунс.

Румънката Жаклин Кристиан пък се утвърждава като една от най-трудните за отписване тенисистки през 2026 година. Поставената под №29 измъкна победа срещу „щастливата губеща“ Юлия Стародубцева с 3:6, 7:6(5), 6:4, след като изоставаше с 3:6, 2:4. Мачът продължи 3 часа и 6 минути, а Кристиан спаси три мачбола, когато Стародубцева сервираше при 6:5 във втория сет. Това се случи въпреки че украинката изпълни два зрелищни удара от защитни позиции в първите два сета.

Кристиан стана първата тенисистка през 2026 година, която печели три пъти на ниво тур, след като е била на точка от загубата. Преди това тя спаси три мачбола срещу Мая Джойнт за успех с 0:6, 6:2, 7:5 във втория кръг на Индиън Уелс, а миналата седмица в Руан отрази още четири срещу Тианцоа Ракотоманга Раджаона за победа с 2:6, 7:6(6), 7:5.

Непосредствено след Кристиан по този показател се нареждат Магдалена Фрех, Виктория Мбоко и Юан Юе, които до момента през сезона имат по две победи на ниво тур, измъкнати след спасени мачболи.