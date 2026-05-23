Минимум четири са фаворитките за титлата в Париж

Има схеми в турнирите от Големия шлем с изявени фаворити. Има и такива, в които на практика всеки може да спечели. А после има и междинните Шлемове — може би най-добрите — в които група от трима, четирима или петима играчи оформят управляващ елит. Женският турнир на „Ролан Гарос“ през 2026 г. изглежда именно такъв.

Екипът на tennis.com прави анализ на жребия при дамите в Париж:

Арина Сабаленка е №1 и беше финалистка миналата година. Елена Рибакина е №2 и спечели Australian Open. Ига Швьонтек е №3 и е четирикратна шампионка тук. Коко Гоф е №4 и защитава титлата си. Нито една от тях не спечели титла в Мадрид или Рим този месец, но те все още оформят основната четворка от претендентки. Към тях ще се присъединят няколко скрити фаворитки, включително двете тенисистки, които спечелиха тези титли — Елина Свитолина и Марта Костюк, както и Мира Андреева, Джесика Пегула и Каролина Мухова.

Ако търсим турнир, който не е прекалено предвидим, но и не е напълно случаен, това изглежда като добра отправна точка. Нека видим как се подреди жребият.

Първа четвъртина

Сабаленка все още е на върха, но не бихме казали, че пристига в Париж от позиция на пълна доминация. Тя загуби от Хейли Баптист в Мадрид и от Сорана Кърстя в Рим, а все още търси първата си титла на „Ролан Гарос“ след няколко болезнени разочарования.

Но може би това не е лоша позиция за нея. Последният път, когато Сабаленка спечели турнир от Големия шлем — на US Open през 2025 г. — тя не изглеждаше особено убедително преди началото. А и невинаги се е справяла добре в заключителните фази на Шлемовете, когато е била огромната фаворитка.

Жребият ѝ също изглежда добър. Тя ще започне срещу Джесика Бузас Манейро, която би трябвало да бъде подходящ тест в първия кръг. На осминафиналите може да срещне Наоми Осака — двете вече играха два пъти тази пролет, като Сабаленка спечели и двата мача. На четвъртфиналите, ако поставените оправдаят очакванията, ще я чака №5 Джесика Пегула. Сабаленка води с 9-3 срещу американката, но последните им мачове бяха оспорвани.

Мачове от първи кръг, които си струва да се гледат:

Ива Йович срещу Алекс Еала

Наоми Осака срещу Лаура Зигемунд

Втора четвъртина

Беше дълъг и тежък път, изискващ три победи в три сета и два обрата от ръба на поражението, но Коко Гоф изглежда успя да се върне към топ формата си, когато стигна до финала в Рим през изминалия уикенд.

Означава ли това, че е готова да защити короната си на „Ролан Гарос“? Тя ще бъде доволна, че взе ранг под №4, което я държи далеч от Сабаленка, Швьонтек и Рибакина до полуфиналите. Но може би няма да очаква с нетърпение сблъсъка със сънародничката си Тейлър Таунсенд в първия кръг. Двете са играли веднъж — в Чарлстън през 2019 г. — и Таунсенд спечели.

Другите поставени тук включват Аманда Анисимова, Елизе Мертенс и Линда Носкова, която победи Коко в Мадрид. Но най-близката до нея в схемата — Анастасия Потапова — може би е най-трудната от всички в момента. Тя се подобри значително през последния месец и има оръжията, с които да притисне Гоф.

Непоставена: Чинуен Женг. Тя може да срещне Мертенс във втория кръг.

Повторение на успеха: Лоис Боасон. Французойката стигна до полуфиналите преди година. Този път ще започне срещу Анна Калинская.

Трета четвъртина

Швьонтек изглеждаше като старата Ига през по-голямата част от турнира в Рим, доминирайки над Осака и Пегула по пътя към полуфиналите. Но точно когато поредната титла на клей започна да изглежда неизбежна, тя беше изненадана от непреклонната Свитолина.

Дали това ще остави Швьонтек уверена, или уязвима? Ако е погледнала напред към жребия си, може би ще се наклони към второто. В третия кръг може да се задава сблъсък с дългогодишната ѝ кошмарна съперничка Йелена Остапенко; латвийката води с 6-0 срещу нея.

След това може и да не стане по-лесно. В четвъртия кръг може да я чака Костюк, шампионката от Мадрид. А на четвъртфиналите — Свитолина, шампионката от Рим.

Четвърта четвъртина

Подобно на Сабаленка, Рибакина видя как част от инерцията ѝ от началото на сезона се изпари в турнирите от сериите 1000 на клей. След титлата в Щутгарт тя отпадна на осминафиналите в Мадрид и на четвъртфиналите в Рим. Освен това никога не е стигала по-далеч от четвъртфиналите на „Ролан Гарос“.

С поставяне под №2 и вече спечелен Шлем през 2026 г., изглежда, че това трябва да бъде годината, в която тя ще промени тази статистика. Жребият ѝ обаче не е без потенциални препятствия: тук са Андреева, Мухова, Кърстя, Баптист и Джазмин Паолини. Четвъртфинал Андреева — Рибакина би бил интересен: балансът им е 2-2.

Мачове от първи кръг, които си струва да се гледат:

Хейли Баптист срещу Барбора Крейчикова, шампионката от 2021 г.

Жасмин Паолини срещу Даяна Ястремска

Снимки: Gettyimages