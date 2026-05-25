Следете всичко най-интересното от втория ден на "Ролан Гарос"

Вторият ден на втория за годината турни от Големия шлен - „Ролан Гарос“ ще предложи няколко интересни двубоя, а първия от тях ще стартира в 13:00 часа българско време. Тогава на централния корт „Филип Шатрие“ Ига Швьонтек ще се изправи срещу австралийката Емерсън Джоунс в битка от първия кръг.

Шампионката от 2017 година Йелена Остапенко ще се изправи срещу германката Ела Зайдел от 15:20 на корт №6.

При мъжете днес участието си стартира Алекс де Минор (срещу Тоби Самуел от 12:00), Андрей Рубльов (срещу Игнасио Бусе от 14:50) и Каспер Рууд (срещу Роман Сафиулин от 14:50).

