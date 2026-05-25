Джокович за победата си: Точно каквото лекарят ми препоръча

Новак Джокович започна в неделя кампанията си за 25-а титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“. В едва четвъртото си участие на турнир през сезона и при известна несигурност около физическото му състояние, Джокович изигра стабилен мач в първия кръг.

„Това беше добър мач, в който да участвам — три часа, точно каквото лекарят предписа на 39 години. Започваме“, каза Джокович на пресконференцията си, след като преодоля французина Джовани Мпечи Перикар с 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Трикратен шампион в Париж, Джокович беше напълно наясно с тежкото изпитание срещу мощно сервиращия Мпечи Перикар. Сърбинът пропусна девет точки за пробив, преди най-накрая да реализира десетата си възможност при сервис на представителя на домакините.

„Мисля, че никой не иска да го има в жребия, честно казано“, каза поставеният под №3 за Мпечи Перикар. „Ако успее да събере определени неща в играта си, може да има наистина блестящо бъдеще. Разбира се, да играеш срещу французин на централния корт на „Ролан Гарос“ никога не е лесно. Публиката се включва и тогава усещаш напрежението още повече.“

Джокович записва рекордното си 82-ро участие в турнир от Големия шлем през тези две седмици. С последната си победа 39-годишният тенисист подобри баланса си през сезона до 8 победи и 3 загуби. Той влезе в турнира на клей само с един изигран мач на тази настилка през годината.

„Засега тялото ми се чувства добре“, каза Джокович, чийто най-добър резултат през сезона е достигането до финала на Australian Open. „Разбира се, трябва да събера играта си и се надявам това да се случи с напредването ми в турнира.“

Носителят на 101 титли на ниво тур ще срещне в следващия кръг още един французин — Валентен Ройе. Това ще бъде първият им мач.

Снимки: Imago