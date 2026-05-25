Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

  • 25 май 2026 | 14:52
  • 322
  • 0
Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Република Южна Африка с награден фонд от 63 000 долара.

27-годишният българин загуби в изключително оспорван мач от Стефан Вуич (Австралия) с 6:7(2), 7:6(5), 4:6 след 2:44 часа игра.

Първият сет премина без нито един пробив и логично беше решен в тайбрек, в който Донски отстъпи с 2:7 точки. Във втората част двамата тенисисти си размениха по един пробив до 1:1, а сетът отново стигна до тайбрек. Българинът изоставаше с 3:4, но спечели четири от следващите пет точки, за да изравни резултата в сетовете.

Третият и решителен сет беше решен от единствен пробив в десетия гейм в полза на Вуич.

Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Алек Бекли (Република Южна Африка). Донски и Бекли са поставени под номер 4 в схемата и ще стартират срещу Акира Сантилан (Япония) и Баолуо Джън (Китай).

Преди девет дни Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш (Португалия), след което се изкачи до рекордното в кариерата си 97-мо място в световната ранглиста при дуетите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Кенин, Стивънс и Радукану отпаднаха на старта на "Ролан Гарос"

Кенин, Стивънс и Радукану отпаднаха на старта на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 02:33
  • 2714
  • 0
Тейлър Фриц отпадна още на старта на "Ролан Гарос", Жоао Фонсека започна с победа

Тейлър Фриц отпадна още на старта на "Ролан Гарос", Жоао Фонсека започна с победа

  • 25 май 2026 | 02:02
  • 1946
  • 0
Трудно начало за Новак Джокович в Париж

Трудно начало за Новак Джокович в Париж

  • 25 май 2026 | 01:34
  • 10226
  • 2
Какво се случи в ден 1 на "Ролан Гарос"

Какво се случи в ден 1 на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 00:35
  • 13017
  • 3
Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

  • 24 май 2026 | 21:18
  • 1067
  • 0
Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста

Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста

  • 24 май 2026 | 21:13
  • 1388
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

  • 25 май 2026 | 15:41
  • 64
  • 0
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 15081
  • 23
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 14965
  • 19
Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 9786
  • 16
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 26036
  • 56
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 21307
  • 29