Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Република Южна Африка с награден фонд от 63 000 долара.

27-годишният българин загуби в изключително оспорван мач от Стефан Вуич (Австралия) с 6:7(2), 7:6(5), 4:6 след 2:44 часа игра.

Първият сет премина без нито един пробив и логично беше решен в тайбрек, в който Донски отстъпи с 2:7 точки. Във втората част двамата тенисисти си размениха по един пробив до 1:1, а сетът отново стигна до тайбрек. Българинът изоставаше с 3:4, но спечели четири от следващите пет точки, за да изравни резултата в сетовете.

Третият и решителен сет беше решен от единствен пробив в десетия гейм в полза на Вуич.

Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Алек Бекли (Република Южна Африка). Донски и Бекли са поставени под номер 4 в схемата и ще стартират срещу Акира Сантилан (Япония) и Баолуо Джън (Китай).

Преди девет дни Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш (Португалия), след което се изкачи до рекордното в кариерата си 97-мо място в световната ранглиста при дуетите.