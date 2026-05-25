  Млада испанска звезда дебютира с разгром на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 16:35
Рафаел Ходар продължи впечатляващия си европейски пробив по категоричен начин в понеделник, когато направи силна заявка при дебюта си на „Ролан Гарос“. 19-годишният испанец се справи без проблеми с Александър Ковачевич — 6:1, 6:0, 6:4 — в убедително представяне в първия кръг, продължило 1 час и 34 минути. Поставен в турнир от Големия шлем за първи път в младата си кариера, Ходар пристигна в Париж на вълната на самочувствието след отличен сезон на клей и веднага показа защо.

С победата си на старта звездата от #NextGenATP подобри баланса си на клей през 2026 г. до 16 победи и 3 загуби. Пробивната му кампания вече включва първа титла на ниво ATP в Маракеш и поредни четвъртфинали в Мадрид и Рим. Ходар започна сезона като №168 в света, но оттогава се изкачи до рекордното за кариерата си 29-о място в световната ранглиста. Испанецът има шанс да продължи изкачването си по време на дебютното си участие в Париж. Следващият му съперник във френската столица ще бъде Джеймс Дъкуърт, който водеше на Габриел Диало с 6:1, 4:1, когато канадецът се отказа.

Ковачевич влезе в мача в понеделник със собствена инерция, след като миналата седмица достигна полуфиналите в Хамбург като „щастлив губещ“. Но в първия мач между двамата американецът намери малко отговори срещу безмилостната агресия на Ходар.

На други места в долната половина на схемата сънародникът на Ходар — Пабло Кареньо Буста — също продължи напред, след като поднесе изненада срещу поставения под №12 Иржи Лехечка с 6:3, 7:6(3), 6:3.

Потенциалният съперник на Ходар в третия кръг — Алекс Микелсен — също се класира напред след победа с 6:2, 6:4, 6:2 над Александър Шевченко. Така той си осигури среща с участващия с „уайлд кард“ Нишеш Басавареди, който в неделя шокира поставения под №7 Тейлър Фриц.

Снимки: Imago

