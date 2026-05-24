ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

Един от ключовите футболисти на ЦСКА - Джеймс Ето', официално продължи договора си с клуба. 25-годишният полузащитник подписа нов дългосрочен контракт с "червените", който ще го задържи на „Българска армия“ до лятото на 2029 г.

Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев (Пловдив). Оттогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции.

Именно Ето’о реализира победната дузпа във финала за Купата на България преди броени дни.

"ЦСКА пожелава на Джеймс Ето’о още много успехи, голове и трофеи с червения екип, както и незабравими европейски вечери на обновения стадион „Българска армия“", написаха от клуба.