ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

  • 24 май 2026 | 12:05
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Един от ключовите футболисти на ЦСКА - Джеймс Ето', официално продължи договора си с клуба. 25-годишният полузащитник подписа нов дългосрочен контракт с "червените", който ще го задържи на „Българска армия“ до лятото на 2029 г.

Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев (Пловдив). Оттогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции.

Минимум трима играчи пропускат гостуването на ЦСКА в Разград

Именно Ето’о реализира победната дузпа във финала за Купата на България преди броени дни.

"ЦСКА пожелава на Джеймс Ето’о още много успехи, голове и трофеи с червения екип, както и незабравими европейски вечери на обновения стадион „Българска армия“", написаха от клуба.

Урибе и Берое се разделят

Левски поднесе цветя на Могилката

Звезди от Висшата лига: Очакваме с нетърпение да пристигнем в Бургас

Бислимов: Не мога да повярвам, че в мач без значение съдиите стават главни действащи лица

Левски е на 112!

Верни до край - феновете на Фратрия изпратиха отбора с аплодисменти

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Левски поднесе цветя на Могилката

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Помогнаха ли на Усик?

