Минимум трима играчи пропускат гостуването на ЦСКА в Разград

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

ЦСКА гостува на Лудогорец в понеделник от 20:30 часа в последния си двубой за сезона, който е с протоколен характер след спечелването на Купата. "Армейците" си осигуриха участие в квалификациите на Лига Европа, а единственото, за което могат да играят, е да изпратят разградчани на бараж за Лигата на конференциите.

Треньорът Христо Янев обаче ще съхрани поне трима от своите футболисти за визитата в Разград. Това са централният защитник Факундо Родригес и халфовете Макс Ебонг и Петко Панайотов. Те имат по 4 жълти картона през сезона и ако получат официално предупреждение на "Хювефарма Арена", ще получат наказание за една среща, което ще се прехвърли за първия кръг от следващата кампания.

ЦСКА с обръщение до "червена" България

Двамата чужденци са твърди титуляри в червения състав, а младежкият национал става доста по-ключова фигура в Борисовата градина от лятото. Причина за това е влизащото в сила от новия сезон задължение на клубовете да имат поне един българин до 23 години сред стартовите 11. В момента в ЦСКА това условие изпълняват единствено Панайотов и Теодор Иванов.

Твърде вероятно е при "армейците" да има и други промени за мача с Лудогорец. Очаква се почивка да получи Мохамед Брахими, който лекуваше контузия в дните преди финала с Локо (Пд), а след триумфа в сряда призна, че отново изпитва лека болка.