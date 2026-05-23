Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Минимум трима играчи пропускат гостуването на ЦСКА в Разград

Минимум трима играчи пропускат гостуването на ЦСКА в Разград

  • 23 май 2026 | 09:31
  • 1821
  • 1
Минимум трима играчи пропускат гостуването на ЦСКА в Разград
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

ЦСКА гостува на Лудогорец в понеделник от 20:30 часа в последния си двубой за сезона, който е с протоколен характер след спечелването на Купата. "Армейците" си осигуриха участие в квалификациите на Лига Европа, а единственото, за което могат да играят, е да изпратят разградчани на бараж за Лигата на конференциите.

Треньорът Христо Янев обаче ще съхрани поне трима от своите футболисти за визитата в Разград. Това са централният защитник Факундо Родригес и халфовете Макс Ебонг и Петко Панайотов. Те имат по 4 жълти картона през сезона и ако получат официално предупреждение на "Хювефарма Арена", ще получат наказание за една среща, което ще се прехвърли за първия кръг от следващата кампания.

ЦСКА с обръщение до "червена" България
ЦСКА с обръщение до "червена" България

Двамата чужденци са твърди титуляри в червения състав, а младежкият национал става доста по-ключова фигура в Борисовата градина от лятото. Причина за това е влизащото в сила от новия сезон задължение на клубовете да имат поне един българин до 23 години сред стартовите 11. В момента в ЦСКА това условие изпълняват единствено Панайотов и Теодор Иванов.

Твърде вероятно е при "армейците" да има и други промени за мача с Лудогорец. Очаква се почивка да получи Мохамед Брахими, който лекуваше контузия в дните преди финала с Локо (Пд), а след триумфа в сряда призна, че отново изпитва лека болка.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Стойчо Младенов: Феновете имаха нужда от тази купа

Стойчо Младенов: Феновете имаха нужда от тази купа

  • 23 май 2026 | 01:22
  • 2111
  • 8
Миньор (Перник) ще опита да оцелее във Втора лига без наказания Вили Вуцов

Миньор (Перник) ще опита да оцелее във Втора лига без наказания Вили Вуцов

  • 22 май 2026 | 21:26
  • 4021
  • 3
Лече се похвали с български национал

Лече се похвали с български национал

  • 22 май 2026 | 21:21
  • 3755
  • 5
Григоров: Излязохме да покажем мъжка игра и феърплей

Григоров: Излязохме да покажем мъжка игра и феърплей

  • 22 май 2026 | 21:04
  • 1933
  • 1
Ясен Петров: Не съжалявам за нищо, пожелавам всичко хубаво на Добруджа

Ясен Петров: Не съжалявам за нищо, пожелавам всичко хубаво на Добруджа

  • 22 май 2026 | 20:56
  • 4389
  • 7
Кристиян Добрев: Не можахме да се спасим по лесния начин, надявам се да спечелим баража

Кристиян Добрев: Не можахме да се спасим по лесния начин, надявам се да спечелим баража

  • 22 май 2026 | 20:54
  • 3889
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 17805
  • 8
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 7848
  • 3
Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

  • 23 май 2026 | 09:40
  • 3753
  • 8
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 6609
  • 0
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 10337
  • 8
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 3029
  • 1