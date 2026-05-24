  ЦСКА: Джеймс е тук, за да остане!

ЦСКА: Джеймс е тук, за да остане!

  • 24 май 2026 | 15:48
ЦСКА зарадва своите привърженици навръх празничния 24 май с новината, че Джеймс Ето'о е подписал нов договор с "армейците" до лятото на 2029 година. Камерунският халф пристигна в Борисовата градина през 2024 г. и бързо се превърна в основна част от отбора.

До този момент Ето'о е записал 68 мача с червената фланелка, а в тях е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции. Преди броени дни именно той отбеляза победната дузпа срещу Локомотив (Пловдив), с която тимът на Христо Янев спечели Купата на България.

ЦСКА обяви много важна новина за основен играч
"Джеймс е тук, за да остане!", написаха от клуба.

