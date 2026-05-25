Работят по оформянето на пространството около Армията

И на 25 май, въпреки празника, на стадион „Българска армия“ върви трескава работа. Вече усилено се работи не само в чашата на съоръжението, но са премахнати старите тротоари и се действа за оформяне на алеите и зелените площи пред стадиона, видя репортер на Sportal.bg. ЦСКА ще върне 20 декара на парк „Борисова градина“, след като бъде построено новото съоръжение.

Ще припомним, че по случай 24 май „Българска армия“ бе озарен с цветовете на националното знаме. Символичният жест е специален поздрав от ЦСКА към всички българи по повод един от най-значимите национални празници.