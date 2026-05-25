Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

Пилотите на Ауди Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето отнесоха наказания след финала на снощната Гран При на Канада, в която те завършиха съответно 12-ти и 13-ти, като санкцията на германеца е доста любопитна.

Хюлкенберг беше разследван за това, че в края на третата загряваща обиколка преди старта не беше на правилната си позиция, а зад Лиам Лоусън. Причината за това беше по-бавното потегляне на Хюлкенберг в началото на втората допълнителна формираща обиколка, което позволи на Лоусън да го изпревари.

Arvid Lindblad's Racing Bulls is reportedly not in gear, so we have an extra Formation Lap here! 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/GDYROeFEA4 — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Принципно правилата задължават всеки пилот, който не се намира на правилната си позиция при пресичането на линия за колата на сигурността, разположена непосредствено пред входа за бокса, да стартира от пит-лейна. В случая обаче Хюлкенберг не стори това и зае 11-то си място на старта, без да налага допълнително забавяне на стартовата процедура.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Пред комисарите пилотът на Ауди е обяснил, че не е могъл да изпревари Лоусън по безопасен начин в хода на загряващата обиколка и затова го е сторил едва при подреждането обратно на стартовата решетка. Стюардите са взели под внимание този негов коментар, но все пак са били принудени да му наложат задължителното наказание от 10-секунден престой в бокса. Все пак те са използвали своите правомощия и санкцията на Хюлкенберг е само условна до края на сезона и ще стане реална, ако той направи още едно такова нарушение до края на кампанията. В допълнение германецът получава и първото си официална предупреждение за годината.

В същото време неговият съотборник Бортолето беше наказан с 5 секунди за нарушение по време на един от периодите с виртуална кола на сигурността. Бразилецът се е движел с прекалено висока скорост в няколко мини сектора, което се е видяло ясно на телеметричните данни и съответно той е наказан. Тази санкция обаче не се отразя на неговото крайно класиране и така Бортолето запазва 13-то си място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages