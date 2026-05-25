Тото Волф разказа за "луксозния проблем", който има с Антонели и Ръсел

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф призна, че се наслаждава на „луксозния проблем“, който се е развил между Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел от началото сезон 2026 във Формула 1.

Двамата водеха страхотен дуел за първото място в откриващите 30 обиколки на снощната Гран При на Канада, в който те неколкократно размениха своите позиции. Тази битката между двамата дойде само ден след контакта помежду им в спринта в Монреал и Волф си призна, че на моменти е бил близо до това да се обади по радиото, за да призове двамата да внимават да няма повторение на този момент.

За съжаление на австриеца това не се наложи, тъй като в средата на 30-ия тур Ръсел напусна състезанието, след като автомобилът му се повреди. Това позволи на Антонели да кара спокойно до финала и да спечели историческата си четвърта поредна победа във Формула 1.

„Много съм щастлив за единия ни пилот, но и ми е гадно за другия, така че е трудно. Във всеки случай Кими свърши страхотна работа и заслужаваше да спечели, но жалко за Джордж, който беше начело в състезанието. Половинчато се насладихме на дуела им, как те се бореха и заслужавахме двойна победа.



„Всеки път, в който си мислехме да се намесим и да ги накараме да спрат, защото губят време от Макс (Верстапен), те правеха две-три бързи обиколки и отново се откъсваха от него. Щом те успяваха да запазят разликата, за нас нямаше проблем да ги гледаме, но е ясно, че нещата могат да се объркат и не защото единият иска да удари другия, но просто можеш да извадиш и двете коли.



„Ние не сме променяли нашата тактика за използване на двигателя, така че защитаващият се пилот разполагаше с нужните инструменти, както и атакуващият. Нямаше никаква разлика между двамата. Разбира се, това е луксозен проблем и се надявам да продължим така още дълго през сезона, но никога не можеш да отписваме другите. Ако те бяха по-близо до нас и бяхме под заплаха, тогава ние определено щяхме да се намесим от бокса и щяхме да ги призовем да не губят много време в битката помежду си“, обясни Волф.

