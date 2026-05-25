Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тото Волф разказа за "луксозния проблем", който има с Антонели и Ръсел

Тото Волф разказа за "луксозния проблем", който има с Антонели и Ръсел

  • 25 май 2026 | 11:54
  • 411
  • 0

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф призна, че се наслаждава на „луксозния проблем“, който се е развил между Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел от началото сезон 2026 във Формула 1.

Двамата водеха страхотен дуел за първото място в откриващите 30 обиколки на снощната Гран При на Канада, в който те неколкократно размениха своите позиции. Тази битката между двамата дойде само ден след контакта помежду им в спринта в Монреал и Волф си призна, че на моменти е бил близо до това да се обади по радиото, за да призове двамата да внимават да няма повторение на този момент.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

За съжаление на австриеца това не се наложи, тъй като в средата на 30-ия тур Ръсел напусна състезанието, след като автомобилът му се повреди. Това позволи на Антонели да кара спокойно до финала и да спечели историческата си четвърта поредна победа във Формула 1.

„Много съм щастлив за единия ни пилот, но и ми е гадно за другия, така че е трудно. Във всеки случай Кими свърши страхотна работа и заслужаваше да спечели, но жалко за Джордж, който беше начело в състезанието. Половинчато се насладихме на дуела им, как те се бореха и заслужавахме двойна победа.

„Всеки път, в който си мислехме да се намесим и да ги накараме да спрат, защото губят време от Макс (Верстапен), те правеха две-три бързи обиколки и отново се откъсваха от него. Щом те успяваха да запазят разликата, за нас нямаше проблем да ги гледаме, но е ясно, че нещата могат да се объркат и не защото единият иска да удари другия, но просто можеш да извадиш и двете коли.

„Ние не сме променяли нашата тактика за използване на двигателя, така че защитаващият се пилот разполагаше с нужните инструменти, както и атакуващият. Нямаше никаква разлика между двамата. Разбира се, това е луксозен проблем и се надявам да продължим така още дълго през сезона, но никога не можеш да отписваме другите. Ако те бяха по-близо до нас и бяхме под заплаха, тогава ние определено щяхме да се намесим от бокса и щяхме да ги призовем да не губят много време в битката помежду си“, обясни Волф.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 11:15
  • 823
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 25 май 2026 | 10:51
  • 542
  • 0
Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

  • 25 май 2026 | 10:37
  • 1741
  • 0
Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

  • 25 май 2026 | 10:10
  • 4557
  • 1
Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

  • 25 май 2026 | 01:53
  • 3345
  • 1
Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

  • 25 май 2026 | 01:46
  • 2416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 10065
  • 12
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 18134
  • 25
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 5201
  • 1
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 14449
  • 18
Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 9678
  • 3
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 3314
  • 3