Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

  • 25 май 2026 | 10:10
  • 1884
  • 1

Джордж Ръсел беше начело в снощната Гран При на Канада, когато в средата на 30-та обиколка на „Жил Вилньов“ неговата кола се повреди и той напусна състезанието, което впоследствие беше спечелено от съотборника му Андреа Кими Антонели.

След финала в Монреал британският пилот на Мерцедес говори пред медиите и даде малко повече информация за това, което се случи с колата му. Ръсел също така коментира и цялостното си представяне в хода на уикенда, в който той спечели два полпозишъна и триумфира в спринтовата надпревара в събота.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

„Всичко просто се изключи изведнъж докато влизах в завоя. Двигателят спря, нямах електроника, не можах да спра както трябва. Малко съм безмълвен.

„Горд съм от уикенда, пол за спринта, победа в него и пол за състезанието. Бях начело, когато спрях, имах хубава битка с Кими. От моя страна не мисля, че имаше нещо повече, което можех да направя този уикенд, така че това ме оставя удовлетворен. Разбира се, аз съм доста разочарован от случилото се, но какво повече можех да направя“, каза Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

  • 25 май 2026 | 01:53
  • 3045
  • 1
Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

  • 25 май 2026 | 01:46
  • 2131
  • 0
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 25705
  • 20
Верстапен: Щастлив съм, но искам подобрения по колата

Верстапен: Щастлив съм, но искам подобрения по колата

  • 25 май 2026 | 01:20
  • 2051
  • 0
Хамилтън: Страхотно е, когато колата ни върви добре

Хамилтън: Страхотно е, когато колата ни върви добре

  • 25 май 2026 | 01:08
  • 2451
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 01:04
  • 4570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 6870
  • 4
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 14104
  • 20
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 11048
  • 14
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 1906
  • 2
Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

  • 25 май 2026 | 09:18
  • 2543
  • 2
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 25705
  • 20