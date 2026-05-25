Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

Джордж Ръсел беше начело в снощната Гран При на Канада, когато в средата на 30-та обиколка на „Жил Вилньов“ неговата кола се повреди и той напусна състезанието, което впоследствие беше спечелено от съотборника му Андреа Кими Антонели.

След финала в Монреал британският пилот на Мерцедес говори пред медиите и даде малко повече информация за това, което се случи с колата му. Ръсел също така коментира и цялостното си представяне в хода на уикенда, в който той спечели два полпозишъна и триумфира в спринтовата надпревара в събота.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

„Всичко просто се изключи изведнъж докато влизах в завоя. Двигателят спря, нямах електроника, не можах да спра както трябва. Малко съм безмълвен.



„Горд съм от уикенда, пол за спринта, победа в него и пол за състезанието. Бях начело, когато спрях, имах хубава битка с Кими. От моя страна не мисля, че имаше нещо повече, което можех да направя този уикенд, така че това ме оставя удовлетворен. Разбира се, аз съм доста разочарован от случилото се, но какво повече можех да направя“, каза Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages