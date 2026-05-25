Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

Феликс Розенквист спечели победата в „Индинаполис 500“ по възможно най-драматичния начин, триумфирайки с аванс от едва 0.0233 секунди пред Дейвид Малукас след изпреварване в последните метри преди финала. Това е и най-малката разлика между победителя и втория в цялата история на надпреварата, която във вчерашния ден се проведе за 110 път.

Розенквист излезе начело благодарение на правилната стратегия на отбора на Мейер Шанк Рейсинг, който беше сред пилотите, които спряха в бокса в 130-та обиколка, когато на пистата имаше жълт флаг. Това му даде достатъчно гориво, за да може той да стигне до финала със само още едно дозареждане, докато временните лидери трябваше да правят два стопа.

След рестарта в края на 132-ия тур надпреварата продължи при зелен флаг общо 60 обиколки, когато Кайо Колет се разби на изхода от втория завой. Това наложи спиране на състезанието, за да могат спасителните екипи да почистят трасета и да се даде шанс за финал при зелен флаг.

Рестартът дойде с оставащи четири тура, когато начело беше Розенквист, който обаче бързо-бързо загуби две позиции, след като беше изпреварен от Малукас и съотборника си Маркъс Армстронг, който поведе. Последва нов жълт флаг, предизвикан от Мик Шумахер, който обърса стената на излизането на първия завой, но успя да продължи.

Така се стигна до още един, финален рестарт в началото на последната обиколка, а при него Малукас изпревари Армстронг още преди влизането в първия завой. Розенквит също атакува съотборника си от външната страна на първите два завоя, като двамата останаха един до друг до изхода от третата крива, когато шведът вече взе предимство. Впоследствие Розенквист мина с много висока скорост през финалния завой и използва въздушната струя зад Малукас, за да изпревари пилота на Пенске и да спечели 110-то издание на „Инди 500“ с аванс от само 0.0233 секунди.

Втори финишира Малукас, а тройката оформи още един пилот на Пенске – Скот Маклоклън. Пато О'Уорд с Макларън и Армстронг допълниха челната петица, а в топ 10 влязоха още Ринус ВийКей, миналогодишният победител Алекс Палоу, Сантино Феручи, Ромен Грожан и Такума Сато.

Снимки: Gettyimages