ЦСКА може да се раздели с Исак Соле

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 550
  • 2

ЦСКА най-вероятно ще се раздели бързо с едно от зимните си попълнения, от което се очакваше много – Исак Соле. Халфът не попадна в групата на „червените“ за финала за Sesame Купа на България и не е сигурно, че ще бъде и в тази за последния мач за сезона – гостуване на Лудогорец, пише “Мач Телеграф”.

Не беше обявено официално, но най-вероятно отсъствието му от състава за сблъсъка с Локомотив (Пловдив) се дължи на „синия“ скандал около него. Припомняме, че националът на ЦАР си навлече гнева на „червените“, след като празнува с футболисти на Левски в столично заведение.

Отделно Исак Соле се представя много под очакванията. За него се смяташе, че ще е твърд титуляр и основен  футболист на ЦСКА през пролетта, но вместо това той се превърна в твърда резерва. Според слуховете, „армейците“ ще опитат да го продадат или преотстъпят в някой елитен тим през новия сезон.

