Антонели: Битката с Ръсел беше забавна

Победителят в Гран При на Канада Андреа Кими Антонели коментира битката със съотборника му Джордж Ръсел, който обаче отпадна заради повреда.
„Битката с Джордж Ръсел беше забавна. Бяхме на ръба на сцеплението и заради вятъра беше още по-трудно – обясни италианецът, който записа четвърта поредна победа. – Много силни пориви на вятъра. Завой №10 беше много труден.
„Беше много оспорвано и повредата в колата на Джордж е ужасен късмет, тъй като щеше да се получи страхотна битка до финала. Но приемам този резултат. Още една победа.
„Когато останах сам в челото, вече се опитвах да пазя гумите, тъй като на предна лява започна да се появява грейнинг. И сега вече мислим за следващото състезание.“
