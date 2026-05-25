  Антонели: Битката с Ръсел беше забавна

Антонели: Битката с Ръсел беше забавна

  • 25 май 2026 | 00:59
Победителят в Гран При на Канада Андреа Кими Антонели коментира битката със съотборника му Джордж Ръсел, който обаче отпадна заради повреда.

„Битката с Джордж Ръсел беше забавна. Бяхме на ръба на сцеплението и заради вятъра беше още по-трудно – обясни италианецът, който записа четвърта поредна победа. – Много силни пориви на вятъра. Завой №10 беше много труден.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1
„Беше много оспорвано и повредата в колата на Джордж е ужасен късмет, тъй като щеше да се получи страхотна битка до финала. Но приемам този резултат. Още една победа.

„Когато останах сам в челото, вече се опитвах да пазя гумите, тъй като на предна лява започна да се появява грейнинг. И сега вече мислим за следващото състезание.“

Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал
Снимки: Gettyimages

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

