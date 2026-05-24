Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция

Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция

  • 24 май 2026 | 21:10
  • 462
  • 0
Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция

Виктор Марков и Динко Динев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3 в схемата, победиха убедително Руслан Кастюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия) с 6:2, 6:2. Срещата продължи 62 минути.

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция
Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

Марков и Манукян спечелиха пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 в първия сет, а във втората част направиха серия от четири последователни гейма от 2:2 до крайното 6:2.

За място на финала двамата ще се изправят срещу водачите в схемата Стефан Купър (Великобритания) и Виктор Паганети (Франция).

Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а
Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

Динко Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, също достигнаха до полуфиналите след успех над Даниил Степанов (Русия) и Хитеш Чаухан (Индия) със 7:5, 6:4 за 80 минути игра.

Динев и Хунюй изостанаха с 0:3 в началото на двубоя, но успяха да изравнят при 3:3. След 4:5 в първия сет те спечелиха три поредни гейма, за да затворят частта със 7:5. Във втория сет поведоха с 4:2 и задържаха аванса си до края на срещата.

На полуфиналите Динев и Хунюй ще играят срещу представителите на домакините Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.

Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на „Чалънджър 75" в Италия
Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на „Чалънджър 75" в Италия
Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

  • 24 май 2026 | 21:35
  • 10022
  • 2
Виктория Томова мина с едно място напред в световната ранглиста

Виктория Томова мина с едно място напред в световната ранглиста

  • 24 май 2026 | 16:55
  • 503
  • 0
Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

  • 24 май 2026 | 14:51
  • 1596
  • 4
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

  • 24 май 2026 | 14:33
  • 635
  • 0
Донски с победа на "Чалънджър" в Центурион

Донски с победа на "Чалънджър" в Центурион

  • 24 май 2026 | 14:05
  • 625
  • 0
Иван Иванов с победа в квалификациите в Словакия

Иван Иванов с победа в квалификациите в Словакия

  • 24 май 2026 | 13:30
  • 1314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна битка на финала в Атина, Реал отново с преднина!

Страхотна битка на финала в Атина, Реал отново с преднина!

  • 24 май 2026 | 21:49
  • 16057
  • 96
На почивката: Милан 1:1 Каляри

На почивката: Милан 1:1 Каляри

  • 24 май 2026 | 21:52
  • 5136
  • 1
След удар от съперник Никола Цолов завърши 4-ти в Монреал

След удар от съперник Никола Цолов завърши 4-ти в Монреал

  • 24 май 2026 | 20:17
  • 15774
  • 41
Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

  • 24 май 2026 | 19:59
  • 19511
  • 41
Очаквайте на живо: Гран При на Канада във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Канада във Формула 1

  • 24 май 2026 | 22:00
  • 1636
  • 1
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

  • 24 май 2026 | 19:58
  • 19983
  • 13