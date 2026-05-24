Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция

Виктор Марков и Динко Динев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3 в схемата, победиха убедително Руслан Кастюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия) с 6:2, 6:2. Срещата продължи 62 минути.

Марков и Манукян спечелиха пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 в първия сет, а във втората част направиха серия от четири последователни гейма от 2:2 до крайното 6:2.

За място на финала двамата ще се изправят срещу водачите в схемата Стефан Купър (Великобритания) и Виктор Паганети (Франция).

Динко Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, също достигнаха до полуфиналите след успех над Даниил Степанов (Русия) и Хитеш Чаухан (Индия) със 7:5, 6:4 за 80 минути игра.

Динев и Хунюй изостанаха с 0:3 в началото на двубоя, но успяха да изравнят при 3:3. След 4:5 в първия сет те спечелиха три поредни гейма, за да затворят частта със 7:5. Във втория сет поведоха с 4:2 и задържаха аванса си до края на срещата.

На полуфиналите Динев и Хунюй ще играят срещу представителите на домакините Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.

