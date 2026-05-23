  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

  • 23 май 2026 | 20:30
Виктор Марков се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишният българин и Вардан Манукян, номер 3 в схемата, спечелиха без игра след отказ на турския дует Емирхан Булут и Бора Шенгюл.

По-рано днес Марков отпадна на четвъртфиналите на сингъл.

Напред в турнира продължава още един българин - Динко Динев. Той ще играе на полуфиналите на сингъл срещу поставения под номер 4 Ромен Фокон (Белгия), както и на четвъртфиналите на двойки. Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, ще спорят с Даниил Степанов (Русия) и Хитеш Чаухан (Индия).

В надпреварата при жените в Кайзери Виктория Лазарова достигна до четвъртфиналите на двойки. Българката и Мандегар Фарзами (Иран) победиха Елена Уткина и Екатерина Крупина (Русия) с 6:3, 7:5.

