Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на „Чалънджър 75" в Италия

  • 24 май 2026 | 21:02
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" във Виченца (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

23-годишният българин победи представителя на домакините Даниел Баньолини с 6:0, 6:7(3), 6:3 след два часа и 17 минути игра.

Нестеров започна силно и спечели първия сет само за 24 минути. Втората част премина без нито една възможност за пробив за двамата тенисисти и логично се стигна до тайбрек. В него българинът загуби три поредни точки от 3:4 до 3:7 и резултатът в сетовете беше изравнен. В решителния трети сет националът взе три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира с победата.

Във втория кръг на квалификациите той ще се изправи срещу друг представител на домакините Самуеле Пиери.

В надпреварата на двойки участие ще вземе и Антъни Генов. Българинът ще си партнира с Хуан Хосе Бианки (Венецуела), а в първия кръг двамата ще играят срещу третите поставени Тим Рюел (Германия) и Мик Фелдхеер (Нидерландия).

