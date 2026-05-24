Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на „Чалънджър 75" в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" във Виченца (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

23-годишният българин победи представителя на домакините Даниел Баньолини с 6:0, 6:7(3), 6:3 след два часа и 17 минути игра.

Нестеров започна силно и спечели първия сет само за 24 минути. Втората част премина без нито една възможност за пробив за двамата тенисисти и логично се стигна до тайбрек. В него българинът загуби три поредни точки от 3:4 до 3:7 и резултатът в сетовете беше изравнен. В решителния трети сет националът взе три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира с победата.

Във втория кръг на квалификациите той ще се изправи срещу друг представител на домакините Самуеле Пиери.

Иван Иванов с победа в квалификациите в Словакия

В надпреварата на двойки участие ще вземе и Антъни Генов. Българинът ще си партнира с Хуан Хосе Бианки (Венецуела), а в първия кръг двамата ще играят срещу третите поставени Тим Рюел (Германия) и Мик Фелдхеер (Нидерландия).

Снимки: Sportal.bg