Лудогорец пусна билетите за мача с ЦСКА

Лудогорец пусна в продажба билетите за мача срещу ЦСКА от 37-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе на 25 май (понеделник) от 20:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч. В деня на мача билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 14:00 ч. до началото на срещата.

Феновете на ЦСКА могат да закупят билети онлайн, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор "Г", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 16:30 ч.

ВАЖНО: Билети за фенове на "армейците" няма да се продават на базата "Гнездо на орли".

Цените на билетите за двубоя с ЦСКА са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор Б (Моци) – 6 евро

Сектор Г – 6 евро

От клуба напомнят, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.