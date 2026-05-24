Късен гол донесе успешен край на сезона за Парма

  • 24 май 2026 | 18:25
Отборът на Парма завърши сезона успешно, спечелвайки с 1:0 като домакин на Сасуоло в мач от последния 38-и кръг на Серия "А". Така „дуковете“ прекъснаха негативната си поредица от три загуби.

Именно съставът на Карлос Куеста беше по-настойчивият на терена, но трябваше да изчака чак до 80-ата минута за своето победно попадение. Тогава голмайсторът на тима Матео Пелегрино се разписа с глава след центриране на резервата Понтус Алмквист. По този начин аржентинският нападател приключи кампанията с девет шампионатни гола.

Най-вероятно Сасуоло и Парма ще финишират един до друг в крайното класиране, стига Торино да загуби днешното си дерби с Ювентус. „Неровердите“, които приключват сезона с три поредни загуби, са 11-и с актив от 49 точки, а с четири по-малко „кръстоносците“ заемат 12-ата позиция.

Снимки: Gettyimages

