Късен гол донесе успешен край на сезона за Парма

Отборът на Парма завърши сезона успешно, спечелвайки с 1:0 като домакин на Сасуоло в мач от последния 38-и кръг на Серия "А". Така „дуковете“ прекъснаха негативната си поредица от три загуби.

Именно съставът на Карлос Куеста беше по-настойчивият на терена, но трябваше да изчака чак до 80-ата минута за своето победно попадение. Тогава голмайсторът на тима Матео Пелегрино се разписа с глава след центриране на резервата Понтус Алмквист. По този начин аржентинският нападател приключи кампанията с девет шампионатни гола.

Parma end on a 𝗛𝗜𝗚𝗛 at home 🏟️👏#ParmaSassuolo pic.twitter.com/Qz7mJBJQlm — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 24, 2026

Най-вероятно Сасуоло и Парма ще финишират един до друг в крайното класиране, стига Торино да загуби днешното си дерби с Ювентус. „Неровердите“, които приключват сезона с три поредни загуби, са 11-и с актив от 49 точки, а с четири по-малко „кръстоносците“ заемат 12-ата позиция.

Снимки: Gettyimages