Лече докосва спасението след инфарктно късно попадение в петголова драма

Лече взе инфарктна и безценна победа с 3:2 над Сасуоло като гост в драматичен мач от предпоследния 37-и кръг на Серия А. В герой за южняците се превърна резервата Никола Щулич, който в шестата минута на добавеното време донесе победата на своя отбор. Преди това гостите повеждаха на два пъти чрез Уалид Чедира, но „неровердите“ пък на свой ред изравняваха.

Така Лече записа втора поредна победа като гост и остава с точка над опасната зона и над конкурента си за оцеляване Кремонезе, който пък победи в Удине. Южняците държат съдбата си в своите ръце и последния кръг ще имат наглед постижимата задача да търсят задължителна победа срещу доиграващия сезона Дженоа, за да са сигурни за мястото си в елита. Сасуоло пък записа втора поредна загуба и остава на 11-а позиция, като не може да бъде изместен от нея.

Срещата започна ударно – с три попадения за само 25 минути. Още в 15-ата минута Лече излезе напред. Мароканецът Уалид Чедира се възползва от лошо връщане на бранител на домакините и вкара във вратата на бившия си отбор, като демонстрира уважение и не се зарадва – 0:1 за южняците. Радостта на Лече обаче трая само пет минути, тъй като Арманд Лауриенте се разписа с удар от наказателното поле и изравни – 1:1. На свой ред пък гостите вкараха пет минути по-късно, като отново Чедира вкара – този път с глава, за 1:2.

През втората част Сасуоло се поактивизира и първо Мбала Нзола бе близо до гола, но бе с малко неточен, а Кристиан Торствед удари напречната греда с удар от границата на наказателното поле. В 82-арата минута обаче влезлият от пейката Андреа Пинамонти вкара красив гол с пета и изравни за Сасуоло – 2:2. „Неровердите“ продължиха да играят по-добре и пропуснаха нови две положения – чрез Пинамонти и Кристиан Волпато.

А драмата тепърва предстоеше, след като дълбоко в добавеното време влезлият от пейката Омри Генделман насочи с глава топката към друга резерва на Лече Никола Щулич. Сърбинът се обърна чудесно и с хубав удар от наказателното поле вкара за безценното 2:3 за южняците. След попадението последва и сериозна разправия между футболистите и щабовете на двата отбора.

