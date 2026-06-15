Пищна испанска вечер в ресторанта на Бала

Футболният магьосник Красимир Балъков посрещна десетки гости в своя ресторант "Каза Бала" в София. Героят от САЩ'94 предложи на посетителите 5-степенно меню с вкусотии от испанската кухня - мурсианска салата, паеля, октопод по галийски, плума иберико с аспержи, броколи и салса верде и за десерт крема каталаба. Испанската вечер се провежда на фона на мача от световното първенство Испания - Кабо Верде.

Испания 0:0 Кабо Верде, греда на Торес

Легендарният плеймейкър на Щутгарт и Спортинг (Лисабон) организира и специална игра за мача, за която му помогна колегата от Sportal.bg Филип Друмчев, автор на книгата "Когато Господ беше българин".

По-късно в заведението ще има и жива испанска музика, отново част от тематиката на вечерта. Утре Бала ще организира вечеря, посветена на Франция - за срещата на "петлите" срещу Сенегал, а в сряда и португалска такава за дебюта на Кристиано Роналдо и компания на Мондиал 2026.

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