Във Формула 2 искат Канада за постоянно в календара

Шефът на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел заяви, че във Формула 2 искат Монреал да остане за постоянно в календара на шампионата. Маями и Монреал бяха включени в календара на Формула 2 след отпадането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия.

„Да, бих искал да идваме тук за постоянно – обясни Мишел пред вестник Le Journal de Montreal. – За Формула 1 загубата на две състезания не е нещо голямо, това са 10 процента от сезона.

„Но за нас това е проблем, тъй като имаме по-малко стартове. Но когато казахме на отборите, че ще се състезаваме в Северна Америка, всички бяха много развълнувани.

„Вече дискутираме Канада да е част от календара на Формула 2, а може би и на Формула 3. Искаме да сме пълноценна част от състезателния уикенд – 4 дни и сериозно присъствие в града, както е случаят при Формула 1.“

