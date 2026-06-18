Жените на Лудогорец стартират срещу шампиона на Фарьорските острови в женската ШЛ

Женският отбор на Лудогорец ще се изправи срещу шампиона на Фарьорските острови – Клаксвик, в първия предварителен кръг на Женската Шампионска лига. Победителят в тази фаза ще бъде определен в мини турнир, в който участват още шампионите на Косово и Молдова – Митровица и Зимбру. Според регламента двубоите са в една среща и ще се проведат на терен, определен от УЕФА, информират “орлите”.

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При успех над Клаксвик, Лудогорец ще срещне победителя от двубоя между Митровица и Зимбру. И в този случай крайният победител ще бъде определен в един мач.

Ако преодолее и тази фаза, Лудогорец ще се класира за втория квалификационен кръг, който също ще се проведе под формата на мини турнир. Първият съперник там ще бъде шампионът на Норвегия – Бран. Останалите участници са Ференцварош и победителят от мини турнира в първия кръг с участието на ПАОК, Нефтчи, Апоел Йерусалим и Будучност.

Първите мачове са на 22 юли, като мястото на провеждане и началните часове ще бъдат обявени в близките дни.

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