Норис: Днес сме по-близо до челото от вчера

Световният шампион Ландо Норис се пребори за третото място в квалификацията в Монреал днес и демонстрира оптимизъм относно развитието на Макларън в хода на сезона.

„Смятам, че свършихме добра работа – обясни британецът. – Това е трудна писта, успяхме да съберем всичко в една обиколка, при това перфектно. Мисля, че се справихме добре.

„Факт е, че Мерцедес отново са малко по-бързи. Но е хубаво, че днес сме по-близо до тях в сравнение с миналата година.

„Утре атмосферните условия ще са различни. До ние заемаме хубаво място за атака към лидерството и съм доволен от новото развитие на колата, оптимист съм за следващите състезания.“

