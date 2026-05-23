Макс Верстапен остава и догодина във Формула 1

Бившият световен шампион Макс Верстапен потвърди, че ще остане във Формула 1 и през 2027 година, освен ако не се случи нещо изключително.

„Да, разбира се. Освен ако не се случат някои наистина неочаквани неща, но не очаквам това“, каза пилотът на Ред Бул пред нидерландския вестник "De Telegraaf" на Гран При на Канада в Монреал в интервю, публикувано днес.

🇩🇪🚨 | Termino el stint de Max Verstappen, estuvo 2:30h arriba del Mercedes.



⏱️ Estamos P1 con un gap de +27 SEGUNDOS. Hizo lo que tenía que hacer, magia bajo la oscuridad de Nürburgring. 🐐



Le dió su apoyo a Jules para su stint. 💪



MAX VERSTAPPEN 🔄 Jules Gounon. pic.twitter.com/ZclYCV7jkH — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) May 17, 2026

Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

„Надявам се, че всички ще си спазят думата. Но мога да потвърдя, че оставам във Формула 1“, добави той.

Четирикратният световен шампион Верстапен имаше труден старт на сезона и беше доста голям критик на мащабните промени в правилата, най-вече по отношение 50:50 между електрическа мощност и мощност на двигателя с вътрешно горене. Това сега ще се промени догодина към съотношение 60:40 в полза на мощността на двигателя с вътрешно горене в компромис, който все още се нуждае от окончателно одобрение.

С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

Верстапен, който дори обмисляше напускане на Формула 1, каза, че може да приеме това решение.

„Все още не е съвсем перфектно, но е стъпка в добра посока. И със сигурност е подобрение спрямо настоящата ситуация“, каза той.

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

28-годишният Верстапен също така каза, че би искал да остане свързан с Ред Бул до края на кариерата си и като цяло е напълно спокоен по този въпрос.

"Водя разговори с Ред Бул. Лично аз съм много спокоен по въпроса. Не бива да вдигаме твърде много шум“, добави нидерландецът, цитиран от ДПА.

Той говори с възторг за участието си в 24-часовото състезание на германската писта "Нюрбургринг" с автомобил GT3, като пропусна победата само заради технически проблем и призна, че би се състезавал там отново догодина, ако е в уикенд, различен от Формула 1, както се случи тази година.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages