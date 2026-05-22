  Никола Цолов се бори до последно, остана 4-и в квалификацията в Монреал

Никола Цолов се бори до последно, остана 4-и в квалификацията в Монреал

  • 22 май 2026 | 22:33
Никола Цолов се бори до последно, остана 4-и в квалификацията в Монреал

Никола Цолов (Кампос) завърши 4-и в квалификацията във Формула 2 в Монреал, като Българския лъв до последно се бори за полпозишъна в накъсаната заради инциденти сесия.

Първата си квалификация във Формула 2 спечели Лорън ван Хьопен (Трайдънт), а Никола остана на 0,312 секунди от него. Между тях – втори и трети се класираха Рафаел Камара (Инвикта) и Алекс Дън (Родин), които останаха на 267 и 287 хилядни от Ван Хьопен.

Никола Цолов започна уикенда в Монреал с 3-о време

Квалификацията на Камара беше спасена от механиците от Инивикта, тъй като той се удари странично в стената на завой №4 и се прибра в бокса с пострадало задно окачване. Пак там се удари обаче и Тасанапол Интрапувашак (АРТ) и рейсдиректорът спря сесията с червен флаг, тъй като колата на тайландеца спря на пистата. А малко по-рано Оливър Гьоте (МР Моторспорт) също се удари там, но успя да докара болида си до пост на маршалите, където беше прибран зад предпазната стена.

Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя

Финалният щурм дойде 5 минути и 15 секунди преди финала при последния рестарт, като пилотите имаха време за две бързи обиколки, но само ако са с един тур за охлаждане между тях.

При първия си опит във финала Никола излезе първи, но веднага след това Мартиниус Стеншорн (Родин) го изпревари с 45 хилядни. След това дойде атаката на Дън, който излезе на 35 хилядни от секундата пред Стеншорн, а Цолов завърши на 0,025 секунди от ирландеца. Камара и Ван Хьопен подобриха постиженията си и оформиха крайното подреждане в квалификацията.

Габриеле Мини (МР Моторспорт) завърши 10-и и утре ще стартира първи в спринта, в който Никола ще започне от 7-ото място и от 4-ата позиция в основното състезание в неделя.

