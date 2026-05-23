Оливие Вердон поведе дубъла на Лудогорец към успех над Спартак (Плевен)

Лудогорец II завърши с успех сезона, след като победи с 3:1 Спартак (Плевен) в двубой от последния 34-ти кръг във Втора лига. Оливие Вердон откри от дузпа в 7-ата минута, но в 53-ата гостите успяха да изравнят. Петър Кирев обаче се развихри и наниза две попадения на плевенчани в 77-ата и 81-ата минута, с което донесе успеха на “орлите”.

По този начин разградчани завършват сезона на осмата позиция с 41 точки. Спартак (Плевен) от своя страна е 12-ти с 35 точки, като вече си беше гарантирал оставането във Втора лига и днешната загуба не означава нищо.