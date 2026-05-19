Отложиха с 24 часа два мача на Североизток

Мачовете на Лудогорец III (Разград) с Черноломец (Попово) и на едноименния тим на Аксаково с Фратрия II (Варна) ще се проведат на 24 май, неделя от 17:00 часа. Според първоначалната програма, въпросните срещи от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига трябваше да се изиграят 24 часа по-рано.

Североизточна Трета лига – XXXIII кръг

23 май 2026 г., събота, 17:00 часа:

В Добрич: Устрем (Дончево) - Бенковски (Исперих)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Рилци (Добрич)

В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Черноморец (Балчик)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черно море II (Варна)

Септември (Тервел) - Спартак II (Варна)

24 май 2026 г., неделя, 17:00 часа:

Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

Аксаково (Аксаково) - Фратрия II (Варна)

Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище) 3:0 служебен

Олимпик (Варна) – почива