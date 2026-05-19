Отложиха с 24 часа два мача на Североизток

Мачовете на Лудогорец III (Разград) с Черноломец (Попово) и на едноименния тим на Аксаково с Фратрия II (Варна) ще се проведат на 24 май, неделя от 17:00 часа. Според първоначалната програма, въпросните срещи от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига трябваше да се изиграят 24 часа по-рано.
Североизточна Трета лига – XXXIII кръг
23 май 2026 г., събота, 17:00 часа:
В Добрич: Устрем (Дончево) - Бенковски (Исперих)
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Рилци (Добрич)
В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Черноморец (Балчик)
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черно море II (Варна)
Септември (Тервел) - Спартак II (Варна)
24 май 2026 г., неделя, 17:00 часа:
Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)
Аксаково (Аксаково) - Фратрия II (Варна)
Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище) 3:0 служебен
Олимпик (Варна) – почива