Красимир Бислимов: В нашия клуб всички са главни виновници за оцеляването

  • 16 май 2026 | 09:09
Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов беше изключително щастлив от днешната разгромна победа с 5:2 над Локомотив (Горна Оряховица), след която тимът изпълни голямата си цел за този сезон.

Пролетният Ренесанс на Спартак (Плевен) продължи с пет гола и донесе спасението

„Стана много хубав, много здрав мач, в който момчетата се трудиха изключително много, както през целия сезон и е нормално да сме изключително щастливи. Много съм доволен от моите футболисти. Показаха характер и здрава психика, защото беше много важно да се вземе този мач. Който и от двата отбора да го беше взел, се спасяваше. Моите футболисти бяха под огромно напрежение и това е нормално, защото знаят какъв е зарядът. Но направиха нещата по най-добрия начин. Бяха дисциплинирани. Раздадоха се всички, както тези, които започнаха, така и тези, които влязоха. Няма случайности. На отборът му трябваше малко време, за да се стиковат нещата и от отбор, който никой не предполагаше, че ще се спаси, успяхме да се спасим и то кръг преди края“, каза Бислимов за официалния сайт на клуба и istinskifutbol.bg, след като тимът си гарантира спасението кръг преди края на тази тежка кампания.

„Мога само да съм благодарен на моите футболисти за това, което направиха. Благодаря и на моя екип, на Мирослав Иванов, на всички, които бяха покрай нас и направиха така, че да се чувстваме комфортно и да си свършим работата. В нашия клуб всички са главни виновници за оцеляването в професионалния футбол. Абсолютно всички, започвайки от домакина и достигайки до всички в ръководството. Всеки допринесе с това, което трябва. Всички показаха невероятен професионализъм“, добави още наставникът на Спартак.

Голове по цялата карта на България

Към трите точки днес трябва да прибавим и факта, че и останалите резултати се развиха в полза на плевенчани, за да могат да гарантират мястото си във Втора лига и за следващия сезон.

„Правим евала и на другите отбори, като Вихрен и Черноморец (Бургас), за това, че играха феърплей. Това е футболът и за мен трябва да бъде така“, завърши Краси Бислимов.

