Ботев (Ихтиман) вгорчи празника в Самоков

Ботев (Ихтиман) победи първенеца Рилски спортист с 2:1 в Самоков. Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига. Борислав Балджийски разтресе мрежата на домакините в 34-а и 65-ата минута. Георги Божилов реализира почетното попадение за домакините в 83-ата минута. След последния съдийски футболистите на Рилски спортист бяха наградени с медали и купата за първо място в първенството.

Гостите създадоха първата опасност в 11-ата минута чрез Димитър Панталеев, чийто удар бе спасен от Алексей Андреев. Рилски спортист отговори с пробиви на Васил Василев и удар над гредата на Стилян Кацаров. В 31-вата минута Ботев (Ихтиман) поведе. Борислав Балджийски открадна топка в противниковата половина, комбинира с Панталеев и след прецизен пас завърши атаката за 0:1. До края на полувремето домакините пропуснаха няколко шанса – Юлиан Ненов стреля опасно, Павел Тодоров прати топката над гредата с глава, а удар на Венци Христов срещна страничния стълб след рикошет. Ненов изпусна и очи в очи срещу Иван Дерменджиев.

В началото на втората част Венци Христов и Емре Дрянов пропуснаха нови възможности за Рилски спортист. В 60-ата минута Борислав Балджийски удвои преднината на гостите с мощен изстрел от дистанция. Десет минути по-късно тимът от Самоков върна едно попадение. След центриране на Юлиан Ненов от корнер, Георги Божилов засече топката на далечната греда за 1:2.До края на срещата Рилски спортист пропусна да изравни. Кристиан Стоилков намери Божилов на чиста позиция, но нападателят стреля встрани. Удар с глава на капитана Виктор Генев бе изчистен пред голлинията, а в последните секунди Дерменджиев спаси прехвърлящ удар на Ненов.

Веднага след последния съдийски сигнал футболистите на Рилски спортист отпразнуваха промоцията си във Втора лига. Купата на шампионите бе връчена от Антони Здравков. В последния кръг воденият от Пламен Крумов тим гостува на Пирин (Гоце Делчев).